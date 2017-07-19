Лукашевич назвал надуманной тему нарушения прав ЛГБТ-сообщества в Чечне

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Проблема нарушения прав ЛГБТ-сообщества в Чеченской республике — тема "явно надуманная", западные страны, поднимающие этот вопрос в ОБСЕ, не представили никаких фактов, вместо этого продолжают политические голословные обвинения, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК.

"Тема по Чечне, она очень остро ставится западным сообществом. Пытаемся понять, на базе каких фактов вы выходите с такими выводами и почему эта критика не может обрасти фактурой", — сказал Лукашевич в ходе пресс-конференции в формате видеомоста Москва – Вена, организованного МИА "Россия сегодня".

По его словам, "руководство Чеченской республики показало, что проблемы в том виде, в котором нам ее представляет западное сообщество, не существует".

"К сожалению, после заявлений руководителя Чеченской республики завтра в Постоянном совете (ОБСЕ) опять западные страны — США и ЕС — будут поднимать эту тему. Так что будем давать еще раз разъяснения и настаивать на том, чтобы если вы выходите с какой-то проблемой и требуете от России каких-то мер, вы предложите фактуру, чтобы можно было реагировать, действительно, с пользой дела", — добавил Лукашевич.

Он подчеркнул, что "пока такой фактуры нет, и идут просто политические голословные обвинения, которые, конечно, неприятны и не корреспондируют с той ситуацией, которая сложилась в Чечне в этом смысле".

Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете". Сам Кадыров ранее заявлял, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Он подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа". Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".