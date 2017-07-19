Число подписчиков на аккаунты ПФР в соцсетях достигло 150 тысяч человек

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Количество подписчиков на аккаунты Пенсионного фонда России в социальных сетях приблизилось к отметке 150 тысяч человек, сообщает пресс-служба ПФР.

Основным направлением работы ПФР в социальных сетях является публикация информационных материалов по актуальным вопросам пенсионного и социального обеспечения, а также мультимедийный контент: фото, видео, инфографика.

"Начиная с 2012 года, начала работы в социальных сетях, Пенсионный фонд России успешно взаимодействует со своими подписчиками в социальных сетях. Страница ПФР в соцсети "ВКонтакте" сегодня насчитывает более 76 тысяч подписчиков, "Одноклассники" — 54 тысяч подписчиков. Страницы ПФР также есть в сети Facebook, на сервисе микроблогов Twitter, который читают порядка 7,9 тысячи пользователей.

На этих ресурсах сообщения ПФР публикуются ежедневно. Также ПФР имеет блог в LiveJournal, в котором размещает материалы об актуальных вопросах пенсионной системы, видео-канал на Youtube, где размещаются информационные видеосообщения, а совсем недавно, в мае, ПФР открыл канал в бесплатном мессенджере Telegram", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на большинстве интернет-ресурсов Пенсионного фонда России есть возможность обратиться к специалистам фонда и получить разъяснения по интересующим вопросам, касающимся пенсионного и социального обеспечения.

"Только в первом полугодии 2017 года на страницах официальных интернет-сообществ ПФР разместил более 15 тысяч информационных материалов и ответов на вопросы граждан", — отмечается в пресс-релизе.