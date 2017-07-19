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Общество

Крымские власти опровергли слухи о застройке заповедных территорий

11:1119.07.2017
(обновлено: 11:12 19.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКрым. Архивное фотоКрым. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму в последние три с половиной года не производилась застройка заповедных территорий, напротив — решается вопрос о сносе незаконных построек, возведенных там в "украинский период", сообщил министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Крым расширит площадь заповедных территорий
"Это ответ тем критиканам, которые заявляют абсолютно безосновательно, что продолжается застройка заповедных территорий. Я как министр ответственно могу заявить, что за 3,5 года, что я на посту, ни одного сантиметра квадратного не застроено заповедной территории. Я могу массу примеров привести: это и плато Ай-Петри и Тихая Бухта и другие особо охраняемые природные территории, где мы снесли незаконные строения", — сказал Нараев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, в настоящий момент открытым остается вопрос по застройке заповедных территорий, которая велась, когда Крым входил в состав Украины. Для решения этой проблемы создана специальная комиссия.

"Мы будем разбираться по каждому отдельному факту. Там, где есть основания, мы, конечно, пойдем навстречу жителям. Но там, где нет никаких документов и никаких правовых оснований, естественно, это земля заповедника, и будем через суд сносить эти строения. Уже идут несколько судебных процессов", — рассказал министр.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Заповедник "Лебяжьи острова" в Крыму и его пернатые обитатели
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗаповедник "Лебяжьи острова" славится своими живописными пейзажами, уникальной природой и чистым воздухом.Орнитологический заповедник Лебяжьи острова
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Заповедник "Лебяжьи острова" славится своими живописными пейзажами, уникальной природой и чистым воздухом.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкГосударственные инспекторы по охране территории природного заповедника "Лебяжьи острова" (Орнитологический филиал Крымского природного заповедника в Каркинитском заливе Черного моря).Орнитологический заповедник Лебяжьи острова
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Государственные инспекторы по охране территории природного заповедника "Лебяжьи острова" (Орнитологический филиал Крымского природного заповедника в Каркинитском заливе Черного моря).
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧерез заповедник пролегает маршрут перелета птиц, поэтому здесь так много пернатых, что является главной особенностью этого места.Лебедь в природном заповеднике Лебяжьи острова в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Через заповедник пролегает маршрут перелета птиц, поэтому здесь так много пернатых, что является главной особенностью этого места.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ заповеднике немало и постоянных пернатых обитателей, большинство из них – болотные и водоплавающие птицы.Большие белые цапли в природном заповеднике Лебяжьи острова в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В заповеднике немало и постоянных пернатых обитателей, большинство из них – болотные и водоплавающие птицы.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗдесь обитает немало представителей отряда чайоквых. Среди них единственная на Черном море колония черноголового хохотуна.Чайка-хохотунья в природном заповеднике Лебяжьи острова в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Здесь обитает немало представителей отряда чайоквых. Среди них единственная на Черном море колония черноголового хохотуна.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛидируют по численности лебеди. Они посещают острова во время смены покрова, а также в период зимних холодов.Лебеди-шипуны в природном заповеднике Лебяжьи острова в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Лидируют по численности лебеди. Они посещают острова во время смены покрова, а также в период зимних холодов.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ такие периоды, по подсчетам орнитологов, заповедник населяют около 300 видов пернатых.Большая белая цапля в природном заповеднике Лебяжьи острова в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В такие периоды, по подсчетам орнитологов, заповедник населяют около 300 видов пернатых.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ заповеднике можно встретить и экзотических птиц. Например, сюда иногда заглядывают пеликаны и фламинго.Кулик (ходулочник) в природном заповеднике Лебяжьи острова в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В заповеднике можно встретить и экзотических птиц. Например, сюда иногда заглядывают пеликаны и фламинго.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПомимо высокой популяции птиц на территории заповедника "Лебяжьи острова" отмечается присутствие редких видов млекопитающих и рептилий. Здесь обитает несколько видов дельфинов, степная гадюка, белуга, черноморский лосось, морской конек.Орнитологический заповедник Лебяжьи острова
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Помимо высокой популяции птиц на территории заповедника "Лебяжьи острова" отмечается присутствие редких видов млекопитающих и рептилий. Здесь обитает несколько видов дельфинов, степная гадюка, белуга, черноморский лосось, морской конек.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа островах заповедника "Лебяжьи острова" обитает более 50 видов животных и птиц, которые занесены в Красную книгу.Речная крачка в природном заповеднике Лебяжьи острова в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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На островах заповедника "Лебяжьи острова" обитает более 50 видов животных и птиц, которые занесены в Красную книгу.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОрнитологический заповедник "Лебяжьи острова" также славится своим богатым растительным миром.Птицы в природном заповеднике Лебяжьи острова в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Орнитологический заповедник "Лебяжьи острова" также славится своим богатым растительным миром.
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