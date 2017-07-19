Крымские власти опровергли слухи о застройке заповедных территорий
11:1119.07.2017
(обновлено: 11:12 19.07.2017)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму в последние три с половиной года не производилась застройка заповедных территорий, напротив — решается вопрос о сносе незаконных построек, возведенных там в "украинский период", сообщил министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев.
"Это ответ тем критиканам, которые заявляют абсолютно безосновательно, что продолжается застройка заповедных территорий. Я как министр ответственно могу заявить, что за 3,5 года, что я на посту, ни одного сантиметра квадратного не застроено заповедной территории. Я могу массу примеров привести: это и плато Ай-Петри и Тихая Бухта и другие особо охраняемые природные территории, где мы снесли незаконные строения", — сказал Нараев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму"
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По его словам, в настоящий момент открытым остается вопрос по застройке заповедных территорий, которая велась, когда Крым входил в состав Украины. Для решения этой проблемы создана специальная комиссия.
"Мы будем разбираться по каждому отдельному факту. Там, где есть основания, мы, конечно, пойдем навстречу жителям. Но там, где нет никаких документов и никаких правовых оснований, естественно, это земля заповедника, и будем через суд сносить эти строения. Уже идут несколько судебных процессов", — рассказал министр.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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Заповедник "Лебяжьи острова" славится своими живописными пейзажами, уникальной природой и чистым воздухом.
Государственные инспекторы по охране территории природного заповедника "Лебяжьи острова" (Орнитологический филиал Крымского природного заповедника в Каркинитском заливе Черного моря).
Через заповедник пролегает маршрут перелета птиц, поэтому здесь так много пернатых, что является главной особенностью этого места.
В заповеднике немало и постоянных пернатых обитателей, большинство из них – болотные и водоплавающие птицы.
Здесь обитает немало представителей отряда чайоквых. Среди них единственная на Черном море колония черноголового хохотуна.
Лидируют по численности лебеди. Они посещают острова во время смены покрова, а также в период зимних холодов.
В такие периоды, по подсчетам орнитологов, заповедник населяют около 300 видов пернатых.
В заповеднике можно встретить и экзотических птиц. Например, сюда иногда заглядывают пеликаны и фламинго.
Помимо высокой популяции птиц на территории заповедника "Лебяжьи острова" отмечается присутствие редких видов млекопитающих и рептилий. Здесь обитает несколько видов дельфинов, степная гадюка, белуга, черноморский лосось, морской конек.
На островах заповедника "Лебяжьи острова" обитает более 50 видов животных и птиц, которые занесены в Красную книгу.
Орнитологический заповедник "Лебяжьи острова" также славится своим богатым растительным миром.