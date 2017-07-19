Крымские власти опровергли слухи о застройке заповедных территорий

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму в последние три с половиной года не производилась застройка заповедных территорий, напротив — решается вопрос о сносе незаконных построек, возведенных там в "украинский период", сообщил министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев.

"Это ответ тем критиканам, которые заявляют абсолютно безосновательно, что продолжается застройка заповедных территорий. Я как министр ответственно могу заявить, что за 3,5 года, что я на посту, ни одного сантиметра квадратного не застроено заповедной территории. Я могу массу примеров привести: это и плато Ай-Петри и Тихая Бухта и другие особо охраняемые природные территории, где мы снесли незаконные строения", — сказал Нараев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму"

По его словам, в настоящий момент открытым остается вопрос по застройке заповедных территорий, которая велась, когда Крым входил в состав Украины. Для решения этой проблемы создана специальная комиссия.

"Мы будем разбираться по каждому отдельному факту. Там, где есть основания, мы, конечно, пойдем навстречу жителям. Но там, где нет никаких документов и никаких правовых оснований, естественно, это земля заповедника, и будем через суд сносить эти строения. Уже идут несколько судебных процессов", — рассказал министр.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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