В Госдуме почтили память бывшего спикера нижней палаты Селезнева

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Госдума, открывая заседание в среду, почтила минутой молчания память бывшего спикера нижней палаты Геннадия Селезнева, ушедшего из жизни два года назад.

В среду Селезневу будет открыт памятник на Троекуровском кладбище. В открытии памятника примут участие депутаты Госдумы.

"Сегодня два года, как ушел из жизни Геннадий Николаевич Селезнев. Многие вы его знаете, он возглавлял Госдуму второго и третьего созывов. Давайте почтим его память минутой молчания", — сказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы 2-го и 3-го созывов Селезнев скончался 19 июля 2015 года в Москве на 68-м году жизни. Селезнев был председателем Госдумы второго и третьего созывов (1996-2003), депутатом нижней палаты парламента первых четырех созывов. В 1980–1988 годах работал главным редактором газеты "Комсомольская правда", также руководил работой изданий "Смена", "Учительская газета", "Правда".