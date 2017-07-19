МЧС проверило содержание вредных веществ в воздухе на Новом Арбате

Пожар в высотке на Новом Арбате (20)

Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве

Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Превышения содержания вредных примесей в воздухе в районе высотки на Новом Арбате в центре Москвы, где накануне разгорелся сильный пожар, не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

Сильный пожар на площади 200 квадратных метров полыхал во вторник днем в центре Москвы. Возгорание электропроводки произошло в находящемся на реконструкции 26-этажном "доме-книжке" на Новом Арбате. Из здания были эвакуированы около 80 рабочих, никто не пострадал. Замеры проб воздуха на месте пожара провела мобильная лаборатория главного управления МЧС. Борьбу с огнем вели 60 пожарных и 21 единица техники.

"Превышений нет, все в пределах норм ПДК (предельно допустимая концентрация)", — сказал собеседник агентства.

"Дом-книжка" на Новом Арбате, №15 — это 26-этажное здание площадью 28,9 тысячи квадратных метров, оно было построено в 1968 году и долго находилось на балансе мэрии Москвы. Внешне здание напоминает раскрытую книгу, поэтому получило такое название. В марте 2016 года власти на аукционе продали объект компании "Апарт Груп". По данным "БИР-Аналитик", эту структуру через "Холдинг Девелопмент" контролирует совладелец Capital Group Павел Тё (90%), чья компания сейчас проводит реконструкцию здания. Еще по 5% у топ-менеджеров компании Михаила Хвесько и Валентины Станововой.

Представитель Capital Group рассказывал РИА Новости в прошлом году, что Тё может вложить в реконструкцию приобретенной высотки не менее 6,5 миллиарда рублей. При этом внешний вид здания инвестор намерен сохранить как часть уже существующего архитектурного ансамбля, а внутри превратить его в многофункциональный комплекс, спроектированный по принципу нью-йоркских апартаментов, когда в одном здании есть и жилой функционал, и офисы, и гостиница, и вся необходимая для жизни инфраструктура.

Планируется, что в здании разместится первый в России бутик-отель под управлением немецкой сети Pentahotels на 300 номеров, похожий на гостиницу Pentahotels в Праге. Кроме того, в высотке также будут находиться апартаменты, управлять которыми, по информации газеты "Коммерсант", может компания Intermark Hospitality.