МЧС проверило содержание вредных веществ в воздухе на Новом Арбате
10:4819.07.2017
(обновлено: 10:49 19.07.2017)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Превышения содержания вредных примесей в воздухе в районе высотки на Новом Арбате в центре Москвы, где накануне разгорелся сильный пожар, не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.
Сильный пожар на площади 200 квадратных метров полыхал во вторник днем в центре Москвы. Возгорание электропроводки произошло в находящемся на реконструкции 26-этажном "доме-книжке" на Новом Арбате. Из здания были эвакуированы около 80 рабочих, никто не пострадал. Замеры проб воздуха на месте пожара провела мобильная лаборатория главного управления МЧС. Борьбу с огнем вели 60 пожарных и 21 единица техники.
"Превышений нет, все в пределах норм ПДК (предельно допустимая концентрация)", — сказал собеседник агентства.
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Пожар в высотке на Новом Арбате в Москве. Видео с места ЧП
"Дом-книжка" на Новом Арбате, №15 — это 26-этажное здание площадью 28,9 тысячи квадратных метров, оно было построено в 1968 году и долго находилось на балансе мэрии Москвы. Внешне здание напоминает раскрытую книгу, поэтому получило такое название. В марте 2016 года власти на аукционе продали объект компании "Апарт Груп". По данным "БИР-Аналитик", эту структуру через "Холдинг Девелопмент" контролирует совладелец Capital Group Павел Тё (90%), чья компания сейчас проводит реконструкцию здания. Еще по 5% у топ-менеджеров компании Михаила Хвесько и Валентины Станововой.
Представитель Capital Group рассказывал РИА Новости в прошлом году, что Тё может вложить в реконструкцию приобретенной высотки не менее 6,5 миллиарда рублей. При этом внешний вид здания инвестор намерен сохранить как часть уже существующего архитектурного ансамбля, а внутри превратить его в многофункциональный комплекс, спроектированный по принципу нью-йоркских апартаментов, когда в одном здании есть и жилой функционал, и офисы, и гостиница, и вся необходимая для жизни инфраструктура.
Планируется, что в здании разместится первый в России бутик-отель под управлением немецкой сети Pentahotels на 300 номеров, похожий на гостиницу Pentahotels в Праге. Кроме того, в высотке также будут находиться апартаменты, управлять которыми, по информации газеты "Коммерсант", может компания Intermark Hospitality.
Возгорание произошло во вторник утром в одном из четырех "домов-книжек", который находился на реконструкции.
На место возгорания на Новом Арбате сразу выехали 12 пожарных расчетов.
Очаг возгорания, по данным МЧС, находился на седьмом этаже высотки.
По словам источника в экстренных службах города, на момент возникновения пожара в здании находились только рабочие.
В течение часа площадь пожара в высотке возросла до 200 метров.
Из-за пожара было принято решение эвакуировать ресторан, который находится на первом этаже горящего здания.
В ряде СМИ появилась информация о том, что в здании слышали взрывы, однако спасатели опровергли эту информацию.
По данным МЧС, в горящей высотке были сложены исключительно строительные материалы.
В районе полудня спасателям удалось локализовать возгорание на площади 200 метров и вскоре пожар был потушен.
На месте работали 60 пожарных и 20 единиц техники.
Всего за время тушения пожара из высотки были эвакуированы 26 человек.
Из-за пожара на Новом Арбате образовалась серьезная пробка, растянувшаяся на два километра. В пресс-службе ЦОДД рекомендовали водителям пока объезжать этот участок дороги по прилегающим улицам.