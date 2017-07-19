Аксенов выступил за оплату курортного сбора один раз в начале отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Курортный сбор с туристов должен взиматься не посуточно, а один раз в начале отдыха, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Поддерживаете ли вы введение курортного сбора в России? Да, это положительно скажется на туристическом секторе

Вначале надо привести в порядок туристическую инфраструктуру, а затем брать с людей деньги

Едва ли это что-то изменит Результаты 6% Да, это положительно скажется на туристическом секторе

64.4% Вначале надо привести в порядок туристическую инфраструктуру, а затем брать с людей деньги

29.6% Едва ли это что-то изменит Все опросы Голосовать

Государственная дума РФ в среду рассмотрит в третьем чтении законопроект об эксперименте по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

"Уверен, что этот законопроект будет принят. Закон вступит в силу с 1 мая 2018 года. Правительство Республики Крым поддерживает инициативу о введении курортного сбора", — написал на своей странице в Facebook Аксенов.

При этом, по его мнению, оплата должна производиться один раз в начале отдыха. "В частности, мы считаем, что отдыхающие должны оплачивать курортный сбор не посуточно, а единовременно – в начале отдыха. Это более удобно как для туристов, так и для средств размещения", — добавил глава Крыма.

Согласно законопроекту, эксперимент по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) будет реализован в четырех российских регионах. Каждый из них сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены лишь на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.