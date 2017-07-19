Более сотни бесплатных экскурсий проведут в дни фестиваля "Московское лето"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Во время городского фестиваля "Московское лето. Цветочный джем", который пройдет в столице с 20 июля по 6 августа, все желающие смогут посетить более сотни бесплатных пешеходных экскурсий, сообщает сайт mos.ru.

Для гостей фестиваля подготовили сразу несколько пешеходных прогулок, посвященных лету. Предварительная регистрация не потребуется, все желающие смогут прийти в назначенное время на Новый Арбат или в Столешников переулок, откуда будут начинаться экскурсии.

Одна из бесплатных прогулок "Лето в камне", будет посвящена московским зданиям с живописными цветочными композициями на фасаде. Маршрут пройдет мимо гостиницы "Метрополь", Центрального универсального магазина, Дома учителя на Пушечной улице. Экскурсоводы обратят внимание москвичей на тюльпаны, маки, цветочные гирлянды и даже морские раковины, украшающие столичные здания.

О летней моде конца XIX — начала XX века расскажут на одноименной экскурсии по Кузнецкому Мосту. Эта улица в прежние времена считалась островком моды, так как здесь традиционно селились французы: портные, парикмахеры, торговцы, рестораторы. Участники экскурсии увидят сохранившиеся дома, где работали французские модные заведения.

Во время прогулки "Летние развлечения москвичей" посетители узнают, как проводили теплое время года горожане во второй половине XIX века.

Также в рамках фестиваля пройдут бесплатные обзорные экскурсии по знаковым достопримечательностям столицы. На них необходимо регистрироваться на сайте проекта. Там же есть подробное расписание.

Например, на экскурсии "От Третьяковки до Цветкова. Коллекции и судьбы" гости узнают о знаменитых коллекционерах и их удачных приобретениях. Посетителям расскажут, как начинал свою галерею с блошиных развалов у Сухаревой башни знаменитый Третьяков, покажут дом другого собирателя произведений искусства — Цветкова, чья коллекция в итоге также перешла в Третьяковскую галерею.

Во время прогулки от проспекта Мира до Цветного бульвара участников проведут по знаковым местам для поэта Валерия Брюсова и художника Виктора Васнецова, а также покажут дом "первой любви" ученого Константина Циолковского.

На пешеходной экскурсии "От Леонова до Ростокина вдоль Яузы-реки" гости увидят Миллионный мост — Ростокинский акведук, построенный еще во времена Екатерины II.