Правительство согласилось провести перепись населения в октябре 2020 года

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правительство РФ согласилось с предложением Минэкономразвития РФ о проведении очередной Всероссийской переписи населения в октябре 2020 года, сообщается на сайте кабинета министров.

"Согласиться с предложением Минэкономразвития России о проведении очередной Всероссийской переписи населения в октябре 2020 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 21 августа подготовить и внести в правительство проект постановления о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году, предусмотрев при этом срок проведения и дату переписи, федеральный орган исполнительной власти, ответственный за подготовку и проведение, методологическое обеспечение, обработку полученных сведений, подведение итогов и их официальное опубликование, а также проведение в 2018 году пробной переписи населения.

Также Медведев поручил Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ до 21 августа подготовить и представить в правительство проект постановления о создании комиссии правительства по проведению Всероссийской переписи с проектом соответствующего положения, а также предложения по персональному составу указанной комиссии.

Также Минэкономразвития РФ до 1 декабря 2018 года подготовит и представит в правительство предложения по оптимизации бюджетных расходов, связанных с проведением Всероссийской переписи, обработкой полученных сведений, подведением итогов и их официальным опубликованием.