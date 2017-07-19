Минобороны отдаст земли на Сахалине под строительство жилья

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Неиспользуемые земли Министерства обороны РФ на Сахалине передадут в муниципальную собственность, чтобы использовать в дальнейшем под жилищное строительство, сообщает правительство области.

Как отмечают сахалинские власти, участки Минобороны впервые в истории региона предоставляются для гражданских целей. Договоренности об этом достигнуты на состоявшейся в Москве встрече губернатора Олега Кожемяко и первого замминистра обороны Руслана Цаликова, говорится в сообщении. Ранее передать Сахалину земли согласилось командование Восточного военного округа.

"В перечень включили 12 таких участков в границах Южно-Сахалинска, Долинского, Курильского и Южно-Курильского районов. Ожидается, что первый из них перейдет в собственность областного центра уже на следующей неделе. Это участок площадью 7 тысяч квадратных метров в районе пересечения улицы Комсомольской и проспекта Победы. Приказ об этом подписал заместитель министра обороны Тимур Иванов", — говорится в сообщении.

По данным региональных властей, в дальнейшем военное ведомство передаст еще две территории — в районе пересечения Комсомольской и Больничной улиц и у Украинской улицы.