Спасенные в Приморье тигрята смогут вернуться в лес после лечения
08:4419.07.2017
(обновлено: 08:46 19.07.2017)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Специалисты в Приморье провели полный медосмотр, в том числе осмотрели зубы, двух тигрят, одного из которых в голову ранили браконьеры, и установили, что хищников можно будет выпустить в дикую природу, сообщает Амурский филиал WWF.
Раненого Сайхана обнаружили в середине января в Пожарском районе Приморья, тигра с травмами глаз и костей черепа доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где ветеринары успешно его прооперировали. Юную самку спасли в декабре 2016 года, она осталась без матери в морозы и бродила возле поселка в Лазовском районе. У нее была повреждена лапа.
"Плановый медицинский осмотр должен был выявить тенденцию общего состояния здоровья тигрят. Особое внимание было уделено процессу естественной смены зубов у Сайхана и заживлению лапы у тигрицы", — говорится в сообщении.
По словам директора Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, травма головы Сайхана могла привести к неправильной смене молочных зубов на постоянные.
"К нашей радости, процесс смены начался хорошо, и пока патологии нет. В последующем уже без ветеринарного вмешательства по видео с камер наблюдения можно будет понять, как процесс завершился. У тигрицы тоже с зубами всё в порядке. Здоровые зубы, в особенности клыки, у тигра – залог успешных охот", – сказал Арамилев.
Тигрят перед осмотром обездвижили. Согласно выводам специалистов, тенденция в восстановлении поврежденных костей отличная, хищники имеют хорошие показатели здоровья и в перспективе готовы к жизни на воле.
Родители Шерхана, тигры приморского сафари-парка Амур и Уссури участвуют в программе Евроазиатской Ассоциации зоопарков по размножению и сохранению Амурского тигра в неволе.
Детеныш знаменитого Амура и Уссури родился в конце сентября очень слабым.
Тигрица не приняла Шерхана и его брата, и отказалась их кормить.
В результате один тигренок погиб, а Шерхана удалось спасти.
Несколько месяцев он жил под круглосуточным наблюдением ветеринара.
Первый месяц и тигренку, и ветеринарам было особенно тяжело. Малышу не подходило никакое молоко, "воспитателям" пришлось перепробовать все существующие молочные смеси для животных.
Был даже момент, когда у Шерхана остановилось сердце, и он перестал дышать.
Ветеринарам пришлось делать тигренку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, после чего Шерхан все же пришел в себя.
Ближе к двухмесячному возрасту Шерхана начали приучать к мясу, и он стал быстро набирать вес.
Шерхан играет с красным волчонком на утренней прогулке в вольере Приморского сафари-парка.
Переезд Шерхана в отапливаемый вольер Приморского сафари-парка прошел 28 декабря прошлого года.
В новом доме у тигренка появилась большая деревянная будка с сеном и теплый коврик, а также новый друг - пес Табаки.
Тигренка ежедневно выводят из вольера на прогулку. Работники парка отмечают, что ему нравится бегать по лесу и валяться в снегу.
Сотрудники Приморского сафари-парка регулярно выкладывают на официальный сайт видео прогулок Шерхана и его общения с соседями по вольеру.