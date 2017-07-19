Спасенные в Приморье тигрята смогут вернуться в лес после лечения

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Специалисты в Приморье провели полный медосмотр, в том числе осмотрели зубы, двух тигрят, одного из которых в голову ранили браконьеры, и установили, что хищников можно будет выпустить в дикую природу, сообщает Амурский филиал WWF.

Раненого Сайхана обнаружили в середине января в Пожарском районе Приморья, тигра с травмами глаз и костей черепа доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где ветеринары успешно его прооперировали. Юную самку спасли в декабре 2016 года, она осталась без матери в морозы и бродила возле поселка в Лазовском районе. У нее была повреждена лапа.

"Плановый медицинский осмотр должен был выявить тенденцию общего состояния здоровья тигрят. Особое внимание было уделено процессу естественной смены зубов у Сайхана и заживлению лапы у тигрицы", — говорится в сообщении.

По словам директора Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, травма головы Сайхана могла привести к неправильной смене молочных зубов на постоянные.

"К нашей радости, процесс смены начался хорошо, и пока патологии нет. В последующем уже без ветеринарного вмешательства по видео с камер наблюдения можно будет понять, как процесс завершился. У тигрицы тоже с зубами всё в порядке. Здоровые зубы, в особенности клыки, у тигра – залог успешных охот", – сказал Арамилев.

Тигрят перед осмотром обездвижили. Согласно выводам специалистов, тенденция в восстановлении поврежденных костей отличная, хищники имеют хорошие показатели здоровья и в перспективе готовы к жизни на воле.