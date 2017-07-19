В московский зоопарк привезут "земляного поросенка" трубкозуба

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Африканского трубкозуба впервые привезут в московский зоопарк из Екатеринбурга, посмотреть на него посетители смогут в сентябре, сообщается на официальном портале московского мэра и правительства.

В дикой природе встретить трубкозуба можно в отдельных районах Центральной и Южной Африки. Взрослый самец весит от 50 до 70 килограммов, длина его тела — примерно полтора метра. Местные жители называют его аардварк, что переводится как "земляной поросенок". Трубкозубы выбирают для проживания чащи с кустарниками, их любимое лакомство — термиты и муравьи. Африканские "поросята" способны разрыть муравейник в считанные минуты.

"Посетители московского зоопарка в сентябре впервые увидят африканского трубкозуба. Это млекопитающее с телом муравьеда, пятачком свинки, ушами зайца и мощным хвостом, как у кенгуру. Ловкое и сильное животное получило свое название благодаря особенному строению зубов, напоминающих трубки", — говорится в сообщении.

Генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова отметила, что "каждое новое животное для нас большая радость". "Мы уже давно договорились с зоопарком Екатеринбурга о том, что их детеныш переедет в Москву, но нужно было дождаться, пока малыш подрастет", — добавила она.

Директор зоопарка пояснила, что увидеть нового питомца можно будет в начале сентября: остаток июля и август животное будет находиться на карантине. Согласно сообщению, сейчас детеныш трубкозуба находится под пристальным вниманием екатеринбургских зоологов. Недавно он перешел с материнского молока на взрослую пищу. В его рацион уже включили рисовую кашу, геркулес, сухой корм, бананы и червей.

Московские зоологи тем временем приступили к обустройству вольера для новосела. Трубкозуб — ночное животное, поэтому он будет жить в павильоне "Ночной мир". Днем там искусственно создается темное время суток, а специальное красное освещение, незаметное для животного, позволит посетителям хорошо его рассмотреть.