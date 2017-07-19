На Дальнем востоке за сутки сгорели около 14 тысяч гектаров леса

ХАБАРОВСК, 19 июл — РИА Новости. Лесные пожары за минувшие сутки уничтожили на Дальнем Востоке 14 тысяч гектаров леса, из них 10,7 тысячи гектаров сгорели в Якутии, сообщает в среду департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа возникли 12 новых очагов, с учетом ранее действовавших возгораний горел 91 лесной пожар. Из них 76 в Якутии, 13 в Хабаровском крае, по одному на Сахалине и Магаданской области. За сутки огонь прошел 14 тысяч гектаров, из них 10,7 тысячи гектаров в Якутии", — говорится в сообщении.

На тушении работали 740 человек, более 80 единиц техники и пять воздушных судов.

"К утру среды ликвидированы 12 пожаров. Продолжают действовать ещё 79, а именно: 64 в Якутии, 13 в Хабаровском крае, в том числе два пожара на землях особо охраняемых природных территорий, по одному на Сахалине и Магаданской области", — сообщает департамент.

С начала пожароопасного периода на территории округа возникли почти 1,6 тысячи пожаров на площади 1,16 миллиона гектаров (для сравнения, площадь Еврейской автономной области — 3,6 миллиона гектаров). Около половины из них сгорело в Якутии — 665,4 тысячи гектаров.

За аналогичный период 2016 года в округе были зарегистрированы 1,08 тысячи пожаров на площади около 1,04 миллиона гектаров.