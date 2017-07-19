На Дальнем востоке за сутки сгорели около 14 тысяч гектаров леса

ХАБАРОВСК, 19 июл — РИА Новости. Лесные пожары за минувшие сутки уничтожили на Дальнем Востоке 14 тысяч гектаров леса, из них 10,7 тысячи гектаров сгорели в Якутии, сообщает в среду департамент лесного хозяйства по ДФО.
На тушении работали 740 человек, более 80 единиц техники и пять воздушных судов.
"К утру среды ликвидированы 12 пожаров. Продолжают действовать ещё 79, а именно: 64 в Якутии, 13 в Хабаровском крае, в том числе два пожара на землях особо охраняемых природных территорий, по одному на Сахалине и Магаданской области", — сообщает департамент.
За аналогичный период 2016 года в округе были зарегистрированы 1,08 тысячи пожаров на площади около 1,04 миллиона гектаров.