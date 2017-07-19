В Якутии станут доступны еще около 12 миллионов дальневосточных гектаров

ХАБАРОВСК, 19 июл — РИА Новости. Площадь территорий, где можно взять дальневосточный гектар, расширят в Якутии на 12 миллионов гектаров, сообщает Минвостокразвития России.

"Дополнительно будут "открыты" почти 12 миллионов гектаров", — говорится в сообщении.

Открытие дополнительных территорий для предоставления в рамках программы "Дальневосточный гектар" стало возможным после исключения из границ особо охраняемых природных территорий и лицензионных участков недр регионального значения 47 населенных пунктов общей площадью более 7 миллионов гектаров, а также уточнения границ особо охраняемых природных территорий и ранее учтенных земельных участков. Эту работу провели министерство имущественных и земельных отношений Якутии совместно с региональными ведомствами по рекомендации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Якутия — второй по популярности регион у получателей дальневосточных гектаров. Здесь уже поданы более 18 тысяч заявок на получение участков по программе. Ранее 314 тысяч дополнительных гектаров были "открыты" в Амурской области.