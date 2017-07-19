В Верхнебуреинском районе Хабаровского края отменили режим ЧС

ХАБАРОВСК, 19 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Верхнебуреинском районе Хабаровского края из-за лесных пожаров, отменен в связи со стабилизацией обстановки, сообщает краевое правительство.

Режим чрезвычайной ситуации был введен 9 июля.

"В Хабаровском крае стабилизировалась ситуация с лесными пожарами. За прошедшие сутки в доступной для тушения зоне не зарегистрировано ни одного нового очага возгораний. В этой связи власти Верхнебуреинского района приняли решение об отмене режима ЧС, введенного из-за большого количества термоточек", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в последние дни очаги возникают лишь в труднодоступных горных районах. Это грозовые пожары, которые не представляют опасности для населения и объектов экономики, поэтому их тушение не проводят. В ближайшие две недели в крае ожидаются дожди, ухудшения лесопожарной обстановки до конца месяца не прогнозируется.