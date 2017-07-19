На Сахалине нашли останки японского солдата

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Поисковики на Сахалине обнаружили останки японского солдата, которые будут переданы на его родину, сообщается на странице молодежной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" в соцсети "ВКонтакте".

"В ходе полевых работ в Смирныховском районе Сахалинской области в 4 километрах от села Победино на восточной стороне высоты Верблюд поисковиками фондов "Пионер", "Победа 1945", поискового отряда "АвиаПоиск" и участниками военно-патриотического лагеря "Поиск" обнаружены останки воина Императорской армии Японии", — говорится в сообщении.

По данным поисковиков, при военном нашли ботинки, две обоймы с патронами от винтовки "Арисака", фрагменты кошелька и курительную трубку.

"В дальнейшем останки воина будут переданы японской стороне", — сообщает организация.