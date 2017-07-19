После землетрясения в Беринговом море произошло более 25 афтершоков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июл — РИА Новости. Более 25 афтершоков зафиксировали за сутки учёные после сильного землетрясения, которое произошло во вторник в Беринговом море, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Во вторник Геологическая служба США (USGS) сообщила, что в районе Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 7,7. По данным камчатских геофизиков, она составила 7,3. Эпицентр сейсмсобытия находился на глубине 30 километров в 290 километрах в юго-восточном направлении от острова Беринга – на границе Берингова моря и Тихого океана. Подземные толчки силой от двух до пяти баллов ощущались в Петропавловске-Камчатском, Усть-Камчатском и Алеутском районах Камчатского края.

"Приборы фиксируют большое количество афтершоков, которые происходят примерно в том же районе, что и сильное землетрясение во вторник. За сутки зарегистрировано более 25 наиболее заметных афтершоков. Их магнитуда составила от 4 до 5,6", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейсмическая активность в указанном районе продолжается.

В краевом главке МЧС добавили, что в населённых пунктах Камчатского края подземные толчки не ощущались.