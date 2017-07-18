На достройку перинатального центра в Гатчине направят 850 млн рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Администрация Ленинградской области проавансирует заключительный этап строительства перинатального центра в Гатчине, направив на эти цели 850 миллионов рублей, сообщил журналистам в ходе инспекции строительной площадки центра глава региона Александр Дрозденко.

"Это важный объект не только для Гатчинского района, но и для области в целом, поэтому на уровне регионального правительства было принято решение проавансировать оставшийся объем работ уже сейчас, чтобы у подрядчика безусловно были финансовые ресурсы для завершения строительства. В ближайшее время на эти цели будет направлено 850 миллионов рублей", – сказал губернатор.

По словам представителей подрядной организации, существующее отставание от графика выполнения строительных работ планируется ликвидировать за 1,5 месяца. На сегодняшний день на стройке занято почти 400 рабочих. Их количество будет увеличиваться по мере наращивания темпов строительства. Сейчас подрядчик и субподрядные организации выполняют фасадные, отделочные работы, завершается прокладка внутренних и внешних сетей. Строители заявляют о завершении объекта до конца 2017 года.

Комитет по здравоохранению Ленинградской области уже закупил оборудование для нового центра, предварительно сформирован штат медицинских работников. Учреждение рассчитано на 130 коек.

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