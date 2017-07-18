Минобороны РФ: нацисты разжигали рознь между поляками и украинцами

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Нацистская Германия специально усиливала национальную рознь между украинцами и поляками, чтобы упрочить свои позиции на оккупированных территориях, следует из рассекреченных Минобороны России документов, опубликованных на странице "Освобождение Польши. Цена Победы" официального сайта российского военного ведомства.

Запад Украинской СССР был оккупирован немецкими войсками летом 1941 года: здесь были созданы временные территориально-административные образования – дистрикт Галиция и рейхскомиссариат Украина. Освобождение Украины вооруженными силами СССР было завершено осенью 1944 года. Кульминацией конфликтов, происходивших между польским и украинским населением Западной Украины в 1939-1945 годах, стали события лета 1943 года, известные как Волынская резня. В этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку. Исследователи с Украины считают эти события ответом на действия польской Армии Крайовой в отношении украинского населения.

"Немцы натравливали поляков на украинцев, а украинцев на поляков. Этим они отвлекали их от своего главного врага, которым являлись немцы", — сказано в политическом донесении начальника политотдела 60-й армии Первого Украинского фронта генерал-майора Исаева о настроениях польского населения и проводимой разъяснительной работе.

Рассекреченный документ представлен в рамках проекта "Освобождение Польши. Цена Победы", который представляет собой подборку уникальных исторических документов 1944-1945 годов из фондов Центрального архива Минобороны России. Исторические документы были рассекречены в июле 2017 года, ранее в открытых источниках не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов.

В цитируемом документе также отмечена чрезвычайно обостренная национальная рознь между украинцами и поляками, всемерно усиленная фашистами. Этим в частности объясняется, что украинцев, проживавших в районах городов Ярослав, Перемышль, Замосць (в настоящее время все они находятся в Польше), "интересовал, прежде всего, вопрос о том, отойдут ли эти районы к СССР".

"Все они в один голос заявляют, что эти районы – исконно русские земли, и если они не отойдут к СССР, то вы нам скажите сейчас, и мы переселимся в нашу Украину", — сказано в политдонесении.

Также указывает на то, что к советским офицерам обращалось много поляков, бежавших из Западной Украины, "где их преследовали бандеровцы", с просьбой разъяснить, можно ли вернуться на свои места жительства.