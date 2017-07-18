Минобороны РФ: нацисты разжигали рознь между поляками и украинцами

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Нацистская Германия специально усиливала национальную рознь между украинцами и поляками, чтобы упрочить свои позиции на оккупированных территориях, следует из рассекреченных Минобороны России документов, опубликованных на странице "Освобождение Польши. Цена Победы" официального сайта российского военного ведомства.
"Немцы натравливали поляков на украинцев, а украинцев на поляков. Этим они отвлекали их от своего главного врага, которым являлись немцы", — сказано в политическом донесении начальника политотдела 60-й армии Первого Украинского фронта генерал-майора Исаева о настроениях польского населения и проводимой разъяснительной работе.
Рассекреченный документ представлен в рамках проекта "Освобождение Польши. Цена Победы", который представляет собой подборку уникальных исторических документов 1944-1945 годов из фондов Центрального архива Минобороны России. Исторические документы были рассекречены в июле 2017 года, ранее в открытых источниках не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов.
"Все они в один голос заявляют, что эти районы – исконно русские земли, и если они не отойдут к СССР, то вы нам скажите сейчас, и мы переселимся в нашу Украину", — сказано в политдонесении.
Также указывает на то, что к советским офицерам обращалось много поляков, бежавших из Западной Украины, "где их преследовали бандеровцы", с просьбой разъяснить, можно ли вернуться на свои места жительства.