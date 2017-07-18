США
18.0718 июля16:17МСК
USD59.37+0.30
EUR68.40+0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

В Нижегородской области началось строительство третьего в этом году ФОКа

16:0718.07.2017
(обновлено: 16:15 18.07.2017)
0240
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНижний Новгород. Архивное фотоНижний Новгород. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл – РИА Новости. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) стартовало в поселке Тоншаево Нижегородской области, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства региона, отметив, что это третий ФОК, возведение которого началось в этом году.

Программа по строительству ФОК в Нижегородской области реализуется с 2006 года. По данным регионального министерства спорта и молодежной политики, сегодня в ФОК развивается более 60 видов спорта. Ранее сообщалось, что программа по строительству ФОКов будет продолжаться до тех пор, пока подобные спорткомплексы не появятся в каждом районе Нижегородской области, а также по два в каждом районе Нижнего Новгорода. Сейчас в Нижегородской области работает 34 физкультурно-оздоровительных комплекса.

"ФОК в Тоншаеве – третий по счету, строительство которого началось в этом году в регионе", — говорится в сообщении. Планируется, что он будет построен в 2018 году.

"Рассматриваем вопрос, чтобы заложить ФОК в этом году еще в Дальнеконстантиновском районе… Мы будем продолжать программу строительства ФОКов, потому что она для нас является ключевой. Мы должны вырастить подрастающее поколение здоровым, хорошо образованным, духовно богатым — со здоровья все начинается", — сказал губернатор Валерий Шанцев, слова которого цитирует пресс-служба. По его словам, всего необходимо построить 52 спорткомплекса. "До 2022 года мы эту программу закончим", — отметил губернатор.

В Тоншаевском районе более 900 детей занимаются в секциях по различным видам спорта.

По данным областного минспорта, типовой ФОК в Тоншаеве будет включать многофункциональный спортивный зал для занятий игровыми видами спорта с трибунами на 700 человек, залы для занятий аэробикой и атлетической гимнастикой, хоккейную площадку с искусственным льдом и трибунами на 125 человек, две чаши бассейна: 25-метровую и детскую со сложной конфигурацией, а также кинозал на 49 мест. На третьем этаже будет размещен зал для занятий единоборствами (борьба, бокс, кикбоксинг).

В этом спорткомплексе планируется развивать футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, плавание, восточные единоборства, бокс, борьбу, кикбоксинг, флорбол, хоккей с мячом, настольный теннис, художественную гимнастику.

Другие новости региона читайте здесь>>

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена