В Нижегородской области началось строительство третьего в этом году ФОКа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл – РИА Новости. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) стартовало в поселке Тоншаево Нижегородской области, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства региона, отметив, что это третий ФОК, возведение которого началось в этом году.

Программа по строительству ФОК в Нижегородской области реализуется с 2006 года. По данным регионального министерства спорта и молодежной политики, сегодня в ФОК развивается более 60 видов спорта. Ранее сообщалось, что программа по строительству ФОКов будет продолжаться до тех пор, пока подобные спорткомплексы не появятся в каждом районе Нижегородской области, а также по два в каждом районе Нижнего Новгорода. Сейчас в Нижегородской области работает 34 физкультурно-оздоровительных комплекса.

"ФОК в Тоншаеве – третий по счету, строительство которого началось в этом году в регионе", — говорится в сообщении. Планируется, что он будет построен в 2018 году.

"Рассматриваем вопрос, чтобы заложить ФОК в этом году еще в Дальнеконстантиновском районе… Мы будем продолжать программу строительства ФОКов, потому что она для нас является ключевой. Мы должны вырастить подрастающее поколение здоровым, хорошо образованным, духовно богатым — со здоровья все начинается", — сказал губернатор Валерий Шанцев, слова которого цитирует пресс-служба. По его словам, всего необходимо построить 52 спорткомплекса. "До 2022 года мы эту программу закончим", — отметил губернатор.

В Тоншаевском районе более 900 детей занимаются в секциях по различным видам спорта.

По данным областного минспорта, типовой ФОК в Тоншаеве будет включать многофункциональный спортивный зал для занятий игровыми видами спорта с трибунами на 700 человек, залы для занятий аэробикой и атлетической гимнастикой, хоккейную площадку с искусственным льдом и трибунами на 125 человек, две чаши бассейна: 25-метровую и детскую со сложной конфигурацией, а также кинозал на 49 мест. На третьем этаже будет размещен зал для занятий единоборствами (борьба, бокс, кикбоксинг).

В этом спорткомплексе планируется развивать футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, плавание, восточные единоборства, бокс, борьбу, кикбоксинг, флорбол, хоккей с мячом, настольный теннис, художественную гимнастику.

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