Власти Ленобласти обязали мусорные полигоны перейти на новые технологии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Власти Ленинградской области поставили перед руководством мусорных полигонов задачу перейти на современные технологии, что будет условием для продления их лицензий в 2018 году, сообщил журналистам губернатор Александр Дрозденко.

"Мы предлагаем всем существующим на территории Ленинградской области полигонам перейти на современные технологии переработки мусора. Тем полигонам, которые представят правительству до конца года план перехода на новые технологии и гарантированно на них перейдут в 2018 году, мы дадим возможность продлить лицензию", — заявил он в ходе рабочей поездки в Гатчинский район, посетив полигон "Новый свет-ЭКО".

По словам Дрозденко, область не должна строить полигоны большой высотности. "Потому позиция областного правительства заключается в том, что на месте этого и аналогичных объектов должны появляться технопарки, способные сортировать и упрессовывать мусор как минимум в 20 раз, который впоследствии будет захораниваться в отдаленных районах Ленинградской области на землях, требующих рекультивации", — сказал губернатор.

Он также подчеркнул, что Ленинградская область не намерена идти по пути строительства мусоросжигающих заводов.

На полигоне "Новый свет-ЭКО" глава региона познакомился с технологиями доставки, учета, сортировки и утилизации мусора, а также побывал на первой в России станции по отбору биогаза и выработке электроэнергии. По оценке собственников полигона, стоимость строительства технопарка составит порядка 2 миллиардов рублей.