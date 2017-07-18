Уровень преступности в Москве за полгода снизился на 23%

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Количество зарегистрированных в Москве преступлений за полгода сократилось почти на четверть, заявил во вторник начальник столичного главка МВД РФ Олег Баранов.

"В первом полугодии 2017 года количество зарегистрированных преступлений сократилось более чем на 23% (по сравнению с аналогичным периодом 2016-го)", — сказал Баранов на расширенной коллегии главка.

Кроме того, по его словам, в суды за этот период направлены уголовные дела в отношении почти тысячи членов ОПГ, из которых 235 входили в состав этнических группировок.

"Эффективность этой работы повысилась на 41%, ликвидированы 11 преступных сообществ", — добавил Баранов.

За это время полиция изъяла 350 килограммов наркотиков и ликвидировала 25 ОПГ, которые специализировались на их поставке. Всего, по данным главка, полицейские перекрыли 41 канал поставки наркотиков, в том числе 37 межрегиональных и 4 международных.