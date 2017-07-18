Уровень преступности в Москве за полгода снизился на 23%

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Количество зарегистрированных в Москве преступлений за полгода сократилось почти на четверть, заявил во вторник начальник столичного главка МВД РФ Олег Баранов.
Кроме того, по его словам, в суды за этот период направлены уголовные дела в отношении почти тысячи членов ОПГ, из которых 235 входили в состав этнических группировок.
"Эффективность этой работы повысилась на 41%, ликвидированы 11 преступных сообществ", — добавил Баранов.
За это время полиция изъяла 350 килограммов наркотиков и ликвидировала 25 ОПГ, которые специализировались на их поставке. Всего, по данным главка, полицейские перекрыли 41 канал поставки наркотиков, в том числе 37 межрегиональных и 4 международных.