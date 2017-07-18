Волков: нужно добиваться, чтобы талантливая молодежь оставалась в Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Власти Мордовии будут добиваться того, чтобы талантливая молодежь, получив образование, оставалась в республике, сообщили в пресс-службе главы республики.

Врио главы Мордовии Владимир Волков провел совещание, на котором обсуждались вопросы повышения качества образования в республике, пути создания образовательного кластера, объединяющего в последовательную цепочку общеобразовательные учреждения, вузы и производственные мощности предприятий — практические площадки для будущих специалистов.

"Мы гордимся нашими ребятами — победителями различных предметных олимпиад, медалистами, но необходимо отслеживать дальнейшее их продвижение и развитие. В какие вузы они поступают, какие специальности получают и самое важное — как с наибольшей пользой для республики применить их способности и знания в Мордовии", — сказал Волков, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, республиканские Минобразования, Минпромнауки должны курировать каждого талантливого выпускника, формировать благодатную "почву" для возвращения их после окончания вузов, даже иногородних, в республику — предоставлять квалифицированные и достойно оплачиваемые рабочие места, социальный пакет, возможность продолжить занятия наукой или исследовательской работой.

Кроме того, врио главы региона напомнил о необходимости распространять образовательные методики, которые хорошо зарекомендовали себя и успешно применяются в Республиканском лицее для одаренных детей, в других школах Саранска и республики. "Эти наработки, позволяющие воспитать из обычного школьника победителя олимпиад, не должны лежать "мертвым грузом", их нужно активно использовать на всех наших образовательных площадках", — отметил он.

Также в ходе обсуждения большое внимание было уделено вопросу подготовки более квалифицированных педагогических кадров, организации системы их переподготовки в соответствии с требованиями времени. "Талантливых детей может воспитать только высокопрофессиональный учитель. Наставники должны быть на несколько шагов впереди своих подопечных, этим вопросом нужно серьезно заняться", — сказал Волков.

Другие новости региона читайте здесь