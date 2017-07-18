В Росздравнадзоре считают ситуацию с лекарственным обеспечением стабильной

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В Росздравнадзоре считают стабильной ситуацию в РФ с лекарственным обеспечением льготных категорий граждан и наличием необходимых препаратов в регионах, сообщает пресс-служба ведомства.

"По данным органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, по состоянию на 01 июля 2017 объем товарных запасов лекарственных препаратов, сформированных за счет средств федерального бюджета, составил 15,9 миллиарда рублей, что, исходя из среднемесячного расхода, соответствует потребности на 4,6 месяца", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, объем запасов лекарств, сформированных за счет средств региональных бюджетов, составил более 28 миллиардов рублей, что исходя из среднемесячного расхода, соответствует потребности более чем на 4 месяца.

Кроме того, в рамках реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в регионах сформированы товарные запасы лекарственных препаратов на сумму в 39,4 миллиарда рублей, что соответствует потребности на 3,8 месяца.