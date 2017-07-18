В Росздравнадзоре считают ситуацию с лекарственным обеспечением стабильной

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В Росздравнадзоре считают стабильной ситуацию в РФ с лекарственным обеспечением льготных категорий граждан и наличием необходимых препаратов в регионах, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, объем запасов лекарств, сформированных за счет средств региональных бюджетов, составил более 28 миллиардов рублей, что исходя из среднемесячного расхода, соответствует потребности более чем на 4 месяца.
Кроме того, в рамках реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в регионах сформированы товарные запасы лекарственных препаратов на сумму в 39,4 миллиарда рублей, что соответствует потребности на 3,8 месяца.