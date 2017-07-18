Театральная столица: самые интересные постановки с 18 по 23 июля

Сцена из спектакля Ваня и Соня и Маша и Гвоздь в московском молодежном центре Планета КВН. Архивное фото

Сцена из спектакля Ваня и Соня и Маша и Гвоздь в московском молодежном центре Планета КВН. Архивное фото

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Официальный портал мэра Москвы составил для горожан и гостей столицы список наиболее интересных спектаклей с 18 по 23 июля. Зрители московских театров "побывают" в Грузии и Париже, а также "поучавствую" в испанской корриде.

18 июля в театр "У Никитских ворот" состоится спектакль "Я, бабушка, Илико и Илларион". Зрители познакомятся с лирической историей о жизни небольшой грузинской деревни во время Великой Отечественной войны. Детство и юность, первая любовь и беззаботность, грузинский юмор и бесконечные застолья. Главные герои — больше, чем друзья, это большая семья, в которой возможно все.

Спектакль "Фиеста" состоится 19 июля в Московском драматическом театре "Сфера. В спектакле расскажут о потерянном поколении — людях, стремящихся уйти от воспоминаний о войне и ищущих опоры в дружбе и любви. Они вновь хотят почувствовать вкус к жизни, а помогает им в этом головокружительная испанская фиеста.

В основу спектакля лег роман Эрнеста Хемингуэя, основанный на реальных событиях. Автор жил в Париже и несколько раз посещал испанскую фиесту в Памплоне. Коррида очаровала писателя. Менее чем за месяц он написал 14 глав книги и дал ей рабочее название "Фиеста". Завершил работу над романом Хемингуэй в Париже, написав под заглавием: "Потерянное поколение".

20 июля в театре Романа Виктюка пройдет спектакль о последствиях чернобыльской катастрофы "В начале и в конце времен". Спектакль построен на неожиданных поворотах сюжета, и рассказывает о скрытом, потаенном ресурсе человечности, который живет в людях и проявляется в экстремальной ситуации.

22 июля молодежный центр "Планета КВН" представит спектакль "Ваня и Соня и Маша и Гвоздь" по пьесе американского драматурга Кристофера Дюранга. Автор хорошо знаком с русской классикой, именно поэтому в его творчестве так много аккуратных и смешных пародий на героев пьес Антона Павловича Чехова. Сюжет постановки "Ваня и Соня и Маша и Гвоздь" не стал исключением. Главные герои названы русскими именами в честь героев чеховских произведений. Этот эксперимент во многом предопределил их судьбу. Две разные культуры, русская и американская, столкнулись на театральном поле и слились в пронзительную историю, полную юмора и драматизма.

23 июля в театре "Практика" состоится детский спектакль "Как стать художником". Юные театралы побывают в мастерских великих художников, попытаются узнать, как им удалось создать великие картины, и разгадать тайну улыбки Моны Лизы.

После спектакля юных зрителей и их родителей ждет творческий мастер-класс.

21 июля в театре кошек Куклачева состоится спектакль "Люди и кошки". Юные зрители увидят постановку о судьбе одинокого клоуна в большом городе, наполненном интересными людьми и событиями. В нем живут хрупкие балерины, таинственные гангстеры, отважный сыщик и, конечно же, забавные кошки.