В Москве открылась выставка, посвященная Марине Цветаевой

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Москве в доме-музее Марины Цветаевой открывается выставка художницы Евгении Кокоревой "Время! Я тебя миную", посвященная 125-летию со дня рождения поэтессы, сообщает сайт mos.ru.

Евгения Кокорева постаралась отразить энергию Цветаевой, ее правду, творчество, философию. Экспозиция открывается портретом Иосифа Бродского. Именно он назвал Марину Цветаеву величайшим поэтом ХХ века. Основным наполнением выставочного пространства станут графические работы, посвященные "Поэме конца" и "Крысолову".

Картины оригинально закреплены на подрамниках неправильной формы. Этим художница подчеркивает, что жизнь и творчество Марины Цветаевой не вписываются в прямоугольник или квадрат.