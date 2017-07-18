Приамурье представит на ВЭФ мед, собранный на дальневосточном гектаре

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл — РИА Новости. Амурская область представит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2017, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, мед, собранный на участке, полученном по программе "дальневосточный гектар", интерактивную экскурсию на МКС и двухэтажный макет Албазинского острога — первого поселения русских на реке Амур, сообщили во вторник журналистам власти региона.

"В нашей экспозиции будет отдельная зона по выдаче "дальневосточного гектара", будет представлен мед, собранный с гектара. Есть первые держатели гектара, которые уже вышли на рентабельность по производству. Не хватает правильной упаковки, подачи. Постараемся показать, как это можно продать", — рассказал журналистам директор АНО "Агентство Амурской области по привлечению инвестиций" Павел Пузанов.

По его словам, на ВЭФ регион покажет экспозицию "от традиционного для Амурской области сельского хозяйства до индустриальной газохимии", акцент будет сделан на конкретных объектах. Одна из визитных карточек Приамурья — космодром "Восточный", на ВЭФ представят интерактивную экскурсию на МКС, зона интерактивной и виртуальной реальности разрабатывается совместно с "Роскосмосом". Также на отдельном стенде будут рассказывать о строительстве Амурского ГПЗ и масло-экстракционного завода.

"Мы ждем от ВЭФ приток инвестиций в Амурскую область и приток людей по программе "дальневосточный гектар". Возможно, на ВЭФ будут подписаны соглашения с кредитными организациями. Мы работаем с банками, готовыми сотрудничать с получателями "дальневосточного гектара", — рассказала журналистам министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

Амурская область также представит большую культурную программу на ежегодном фестивале регионов ДФО, который будет проходить в рамках ВЭФ. Здесь акцент будет сделан на двухэтажном деревянном Албазинском остроге, который уже начали строить.

"На первом этаже острога у нас будут работать мастера декоративно-прикладного творчества", — рассказала министр культуры Амурской области Ольга Юркова, отметив, что на ВЭФ выступит и Амурский казачий хор.