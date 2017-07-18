Прозрачность контроля медицины повысят с помощью проверочных листов

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое с 2018 года обязывает использовать проверочные листы при проведении плановых проверок в сфере медицинской деятельности, обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

"С 1 января 2018 года при проведении плановых проверок в сфере медицинской деятельности, обращения лекарственных средств и медицинских изделий должны использоваться проверочные листы", — говорится в справке к документу, опубликованному на сайте кабмина.

Предмет плановой проверки будет ограничен перечнем вопросов в листах, отмечается в справке. В эти листы должны быть включены вопросы, затрагивающие предъявляемые к юрлицу и индивидуальному предпринимателю требования, соблюдение которых особенно важно для безопасности граждан.

"Это позволит снизить административные и финансовые издержки граждан и организаций, повысить прозрачность деятельности контрольно-надзорных органов, оптимизировать использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов за счет сокращения времени проведения плановых проверок", — отмечается в справке к документу.