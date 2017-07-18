На юге Хабаровского края из-за дождей усилят мониторинг рек

ХАБАРОВСК, 18 июл — РИА Новости. Мониторинг уровня малых рек усилят в южных и центральных районах Хабаровского края в связи с дождями, которые прогнозируются в регионе со вторника, сообщает краевое правительство.

Согласно прогнозу гидрометцентра, с 18 июля и до конца месяца в Хабаровском крае прогнозируются дожди различной интенсивности. На горных реках могут начаться паводки.

"Губернатор края Вячеслав Шпорт поручил усилить мониторинг малых рек южных и центральных районов в связи с прогнозом. Спасатели организуют ежесуточный контроль за уровнями воды", — говорится в сообщении.

По данным краевого правительства, мониторинг усиливают в Хабаровском, имени Полины Осипенко и Верхнебуреинском районах, а также южных территориях. Сейчас вода прибывает на реках Тунгуска, Бурея и Кур. Подтоплена пойма, но угрозы хозяйственным объектам нет.

"Для борьбы со стихией в Хабаровском крае в режиме готовности находится группировка сил и средств функциональной и территориальных подсистем РСЧС. В нее входят 7,48 тысячи человек, 1,5 тысячи единиц техники, в том числе 116 плавсредств", — отмечается в сообщении.