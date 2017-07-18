Центр цунами: на Курилах не будет серьезных последствий от землетрясения

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Специалисты не ожидают серьезных последствий для Курильских островов от землетрясения на Командорских островах, сообщил РИА Новости представитель Центра цунами Сахалинской гидрометеослужбы.

Ранее сообщалось, что угроза цунами объявлена на острове Беринга, в 290 километрах от которого произошло землетрясение магнитудой 7. Тревогу цунами объявлена в Северо-Курильске на Сахалине. Спасатели сообщили, что под воздействие волн цунами может попасть прибрежная часть Северо-Курильска.

"Расчетная высота волны при подходе к берегу – около 10 сантиметров. Может быть, и меньше или вообще не быть. Серьезных последствий не ожидаем, так как землетрясение произошло на Командорских островах, и на Камчатке сообщили, что угроза миновала", — сказал собеседник.