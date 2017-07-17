На участке трассы "Колыма" закрыли движение транспорта из-за паводка

МАГАДАН, 17 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Дорожники закрыли участок трассы "Колыма" на 542-м километре, где из-за подъема уровня воды в ручье Тый-Сынага произошло разрушение подъезда к мосту, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области.

"В результате обильных осадков и подъема уровня воды на ручье Тый-Сынага на 542+512 километре ФАД "Колыма" произошло разрушение подъезда к мосту со стороны населенного пункта Теплый Ключ Томпонского района республики Саха Якутия. Движение автотранспорта по данному участку временно закрыто", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на размытом участке сейчас работает специальная техника. Главное управление МЧС России по Магаданской области рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте в данном направлении.