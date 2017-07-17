Руденя: программа газификации Верхневолжья должна быть ускорена

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 160 домовладений в Тверской области получат возможность подключиться к сетям газоснабжения благодаря начавшемуся в рамках региональной программы газификации строительству межпоселкового газопровода от деревни Городище Осташковского района до деревни Шуваево Селижаровского района, а также распределительного газопровода в Шуваево, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

"Необходимо существенно увеличить темпы газификации Тверской области. У нас большие планы, и мы должны реализовать их уже в текущем году. Деньги выделены, поэтому работы должны как можно быстрее переходить в практическую плоскость", — заявил губернатор тверской области Игорь Руденя.

Общая протяжённость новых сетей в Осташковском и Селижаровском районах составит 26,5 километров. Также планируется построить два пункта редуцирования газа с автоматической системой управления процессом распределения газа, что обеспечит надёжность эксплуатации сети.

Строительство осуществляется в рамках программы газификации Тверской области, финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по сетям АО "Газпром газораспределение Тверь". Программа предусматривает строительство газопровода-отвода Ржев-Оленино-Нелидово, проведение газа в юго-западную и северо-восточную части региона. Всего на её реализацию в 2017-2021 годах планируется направить более 2,2 миллиарда рублей, что позволит построить порядка 186 километров газопроводов-отводов, около 324 километров межпоселковых и 460 километров внутрипоселковых газопроводов. Объём финансирования на этот год — свыше 586 миллионов рублей, в частности, около 298 миллионов рублей обеспечивается за счёт специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа.

По итогам реализации программы голубое топливо будет подведено в 41 населённый пункт, что позволит создать условия для дальнейшей газификации более 25 тысяч домовладений и квартир, в которых проживают более 60 тысяч жителей региона.

Решение ускорить темпы газификации Тверской области было принято в ходе переговоров, проведённых губернатором области с председателем Совета директоров ПАО "Газпром" Виктором Зубковым и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

К концу 2021 года планируется провести газ во все районы Верхневолжья, добавили в пресс-службе.

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