Роспотребнадзор назвал восемь зон в Москве, пригодных для купания

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор насчитал восемь зон в Москве, пригодных для купания; 37 водоемов оказались непригодны, сообщается на сайте столичного управления ведомства.

Всего в столице 11 зон отдыха, в которых можно купаться, поясняет Роспотребнадзор. Две из них находятся на реконструкции, а одна — на надзоре Федерального медико-биологического агентства.

"В настоящее время управлением Роспотребнадзора по Москве приняты в эксплуатацию все восемь зон отдыха с купанием: Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3 (СЗАО); Тропарево (ЮЗАО); Пляжный комплекс "Бич Клаб" (САО) (купание временно запрещено из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов); Большой городской пруд, Озеро "Черное", Школьное озеро (ЗелАО); Озеро "Белое" (ВАО)", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор оповестит москвичей, как только в зоне отдыха "Бич Клаб" результаты исследования воды будут соответствовать нормативам. Тридцать семь зон отдыха, по данным ведомства, оказались непригодными для купания.

"По результатам фенологических наблюдений, на 142 водоемах из обследованных 337 обнаружены личинки кровососущих комаров, в том числе переносчиков малярии, в связи с чем в оперативном порядке были проведены необходимые дезобработки", — добавляется в сообщении.