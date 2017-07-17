Мобильное приложение Пенсионного фонда установили более 80 тысяч человек

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 80 тысяч человек скачали к настоящему времени приложение Пенсионного фонда России для мобильных устройств, которое было запущено в марте 2017 года и позволяет получить через смартфон или планшет доступ к ключевым электронным услугам и сервисам личного кабинета гражданина в ПФР, сообщает пресс-служба ПФР.

"С помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде и рассчитать условный размер будущей пенсии с учётом уже сформированных пенсионных прав, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием, заказать необходимые документы. Для пенсионеров через приложение доступны данные о назначенной пенсии и социальных выплатах", — говорится в сообщении.

В ПФР отметили, что мобильное приложение будет полезно владелицам сертификата на материнский капитал. С его помощью они смогут отслеживать остаток средств материнского капитала.

Бесплатное приложение ПФР доступно на платформах iOS и Android. Для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на Портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение. Подтвердить учетную запись на Портале госуслуг можно в специальных авторизованных центрах: офисах "Почты России", "Ростелекома" или клиентских службах Пенсионного фонда.

"Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без авторизации через учетную запись. Например, с использованием службы геолокации мобильного устройства приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого приложение позволит заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР", — добавили в пресс-службе.