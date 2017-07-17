Поклонская рассказала о проверке в Transparency International

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила в понедельник журналистам, что по ее заявлению против организации Transparency International Russia проводится проверка, но результатов пока нет.

В начале июня Поклонская направила запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину о проведении проверки организации Transparency International Russia.

"Данные материалы зарегистрированы в порядке статей 144, 145 УПК РФ и проводится доследственная проверка. Результатов еще нет. Срок проверки – от 10 дней до месяца", — сказала депутат.

Согласно сообщениям СМИ, Transparency International выяснила, что Поклонская не указала в своей декларации квартиру в Донецке. По их информации, в госреестре прав на недвижимое имущество Украины значится, что некая Наталья Владимировна Дубровская владеет квартирой в Донецке. В организации добавили, что в неофициальной биографии бывшего прокурора говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия. Организация при этом уточняет, что в открытом доступе документальных подтверждений этому факту нет.

Поклонская пояснила, что ее данные намеренно указали в чужих документах и распространили эту информацию.

"Transparency – это та организация, которая придумала для меня квартиру, которая якобы была или есть у меня в собственности в Донецке, о чем я с удивлением узнала. И везде распространили информацию о том, что я не указала эту квартиру в декларации, поэтому совершила коррупционное правонарушение. На самом деле просто внесли заведомо ложные данные и написали в регистрационные документы украинские мой идентификационный код и мою дату рождения. В чужие документы. И везде распространили через сеть Интернет", — подчеркнула Поклонская.

Ранее в Transparency International Russia заявили, что не сомневается в подлинности документов, на основе которых был сделан вывод о том, что квартира в Донецке принадлежит депутату Госдумы Поклонской, и не намерены удалять эту информацию с сайта.