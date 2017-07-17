Комитет ГД поддержал усиление наказания за кражу средств со счетов в банках

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за хищение средств с банковских счетов или электронных денежных средств, внесенный группой парламентариев.

За кражу с банковского счета, а также за кражу электронных денежных средств документ устанавливает штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. В качестве альтернативы предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы до полутора лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до полутора лет.

Хищение средств с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу платежной карты путем обмана работника кредитной, торговой или иной организации может повлечь за собой лишение свободы на срок до 3 лет вместо ареста сроком до 4 месяцев, предусмотренного сейчас за это преступление. При этом сохраняются альтернативные варианты наказания, в том числе наложение штрафа в размере до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до двух лет, исправительные работы на срок до одного года.

Помимо этого, уточняется уголовная ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть за хищение чужого имущества или приобретение права на него путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.

Сейчас за совершение такого мошенничества группой лиц по предварительному сговору, а также если причинен значительный ущерб гражданину, предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Законопроектом предлагается предусмотреть аналогичное наказание и за хищение, совершенное группой лиц с банковского счета, а также электронных денежных средств.

Установление предусмотренных законопроектом "справедливых мер" ответственности будет способствовать предупреждению хищений денежных средств с банковских счетов, а также электронных денежных средств, считают разработчики.