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Общество

Эксперт рассказал, как изменения в ПДД скажутся на экологии

15:3717.07.2017
(обновлено: 16:13 17.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкТретье транспортное кольцо Москвы. Архивное фотоТретье транспортное кольцо Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Новые поправки в Правила дорожного движения позволяют властям крупных российских городов вводить ограничения на въезд неэкологичных автомобилей, эти изменения коснутся почти всех автолюбителей, считает координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / Giuseppe Porzani
Изменения в ПДД создают задел на будущее, считает эксперт

Ранее премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении Правил дорожного движения, в частности вводятся термины "электромобиль" и "гибридный автомобиль", а также соответствующие дорожные знаки и разметка.

"Самое главное там — зона ограничения движения для автомобилей с определенным экологическим классом: вот это коснется почти всех. Это означает, что правительство Москвы или Ленобласти, к примеру, может принять решение, что въезд в пределах МКАД или КАД разрешен только автомобилям экологического класса не ниже чем Евро-3", — сказал РИА Новости Шкуматов.

"А у нас, допустим, в Москве автомобили с экологическим классом Евро-1 более миллиона штук. В таком случае, эти автомобили просто не смогут въехать в город", — продолжил он.

Сотрудник ГИБДД проверяет документы у автовладельца. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Экология и безопасность: в России изменились правила дорожного движения

По словам эксперта, запрет на въезд вряд ли коснется только части города и скорее всего будет распространяться на "глобальные территории".

Шкуматов пояснил, что ограничение на въезд только в центре города по примеру Парижа никак не влияет на ситуацию со смогом. "Дело в том, что автомобиль экологического класса Евро-5 менее опасен чем автомобиль Евро-0, делает в 80 раз меньше загрязнений. Соответственно если один автомобиль такого класса заезжает в город, то выброс загрязнений от него равен выбросу 80 автомобилей. А поскольку здесь очень высокая концентрация людей, то, естественно, что ограничения для автомобилей неэкологичных — они логичны", — разъяснил эксперт.

Автомобильное движение. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Депутат предложил ГИБДД провести эксперимент с пересечением сплошной линии
В целом изменения в ПДД, по его словам, логичны и давно ожидались, однако они могут коснуться большого количества водителей, у которых не указан класс экологичности в Свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС). По его мнению, это "большая проблема". Шкуматов предположил, что как только появится штраф за въезд неэкологичных машин, возникнут очереди в ГИБДД и "люди будут пытаться добавить данные в СТС".

"Эти изменения скорее позитивны, но будут две болезненные точки: одна для владельцев старых автомобилей, потому что они будут вынуждены от них отказаться и перейти на что-то более современное, а во-вторых это вынудит довольно большое количество людей ехать менять документы, это может спровоцировать большие очереди", — подытожил Шкуматов.

По его словам, изменения также могут повысить спрос на более экологичные автомобили, в частности гибридные.

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