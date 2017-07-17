Дети в "Артеке" смогут попробовать себя в роли следователя

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин открыл вторую смену "Юного следователя" в международном детском лагере "Артек", на занятиях в которой дети смогут принять участие в расследовании преступлений, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, уникальная дополнительная общеразвивающая программа "Юный следователь" была разработана Следственным комитетом и пока не имеет аналогов в России и за рубежом.

"В этом году программа рассчитана на более чем 40 часов, большую часть из которых составят практические занятия. Сотрудники Следственного комитета, преподаватели и обучающиеся профильных заведений поделятся с ребятами опытом и передовыми технологиями расследования: введут их в основы криптографии и обучат специальным методам шифрования, составлению фотороботов и работе с отпечатками пальцев, после чего обязательно предложат всем желающим принять участие в расследовании преступлений", — сказала Петренко.

Для этого детям предоставлен унифицированный чемодан следователя, новейшее техническое оснащение и передвижная криминалистическая лаборатория. "Этот курс уникален не только тем, что помогает максимально близко познакомиться с деятельностью Следственного комитета, но и развить свои физические возможности и личностные качества", — отметила представитель ведомства.

Открывая вторую смену "Юного следователя" Бастрыкин поделился с артековцами воспоминаниями о своем выборе профессии. "Где-то с 9 класса я, наконец, выбрал свою мечту, в том числе благодаря и фильмам о следователях. И вот эта мечта реализовалась, и как бы трудно ни было, я никогда не пожалел, что выбрал эту профессию и стал следователем", — сказал Бастрыкин.

Он выразил уверенность в том, что этот летний курс не пустое развлечение, а познавательная программа, которая позволит изнутри взглянуть на деятельность правоохранительных органов, поможет повысить правовую культуру ребят и даже в некотором роде станет для них первым серьезным тестом на профессиональную ориентацию.