В Севастополе рассказали, как удалось отразить новую атаку вируса Petya

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Атака вируса-шифровальщика на правительственные серверы Севастополя, предпринятая в пятницу, не имела успеха, все данные сохранены, сообщил в понедельник начальник управления информатизации города Денис Тимофеев.

Атака сетевого вируса-шифровальщика Petya на серверы правительства Севастополя была зафиксирована в пятницу, 14 июля.

"Проблема (атака вируса Petya) была быстро локализована, все недостатки удалось устранить. Данные не пострадали", – сообщил Тимофеев в ходе аппаратного совещания правительства города.

По его словам, атака вируса оказалась безрезультатной во многом потому, что серверы правительства используют решения на базе операционной системы Linux.

Глобальная атака вируса-вымогателя в конце июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>