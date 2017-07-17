В Москве продлили работу шоу-рума программы реновации

МОСКВА, 17 июл — РИА Недвижимость. Работу шоу-рума программы реновации жилфонда Москвы на ВДНХ продлили на месяц, говорится в сообщении столичного департамента градостроительной политики.
В шоу-руме демонстрируется квартиры, которые планируется строить по программе реновации. Кроме того, показаны элементы благоустройства дворов с детскими площадками и газонами.
Шоу-рум программы реновации был представлен на Московском урбанистическом форуме, который проходил на ВДНХ 6-12 июля. За это время экспозицию посетили более 40 тысяч человек, отмечается в сообщении.
По итогам голосования москвичей на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг, за включение в программу реновации высказались жители 4079 домов (90% предварительного списка).