В Москве продлили работу шоу-рума программы реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) осматривает шоу-румы квартир, предлагаемых москвичам в рамках программы реновации жилищного фонда на Московском урбанистическом форуме на ВДНХ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) осматривает шоу-румы квартир, предлагаемых москвичам в рамках программы реновации жилищного фонда на Московском урбанистическом форуме на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 17 июл — РИА Недвижимость. Работу шоу-рума программы реновации жилфонда Москвы на ВДНХ продлили на месяц, говорится в сообщении столичного департамента градостроительной политики.

Выставка жилья по программе реновации будет работать до 13 августа. Шоу-рум находится на ВДНХ в зале В павильона N75. Посетить демонстрационный зал можно ежедневно с 10.00 до 19.00, уточняется в пресс-релизе.

В шоу-руме демонстрируется квартиры, которые планируется строить по программе реновации. Кроме того, показаны элементы благоустройства дворов с детскими площадками и газонами.

Шоу-рум программы реновации был представлен на Московском урбанистическом форуме, который проходил на ВДНХ 6-12 июля. За это время экспозицию посетили более 40 тысяч человек, отмечается в сообщении.

Законопроект о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля. В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

По итогам голосования москвичей на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг, за включение в программу реновации высказались жители 4079 домов (90% предварительного списка).