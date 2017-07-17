За электроэнергию и воду теперь можно платить в офисах "Мои документы"

В одном из многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. Архивное фото

В одном из многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Посетители московских центров госуслуг могут передать показания индивидуальных приборов учета электроэнергии и воды с помощью терминалов ПАО "Мосэнергосбыт". Их установили во всех столичных офисах "Мои документы", сообщает mos.ru.

"Всего на сегодняшний день с учетом терминалов, расположенных в наших клиентских офисах, в Москве установлено 150 устройств самообслуживания. Это существенно повышает качество и доступность услуг и сервисов, предоставляемых компанией", — отметил директор по развитию ПАО "Мосэнергосбыт" Сергей Кюрегян.

С помощью терминалов жители Москвы также могут узнать тарифы на электроэнергию, получить справочную информацию об услугах компании "Мосэнергосбыт", вызвать специалистов для установки или замены электро- и водосчетчиков.

Новый способ передачи показаний исключает вероятность потери бланка или некорректного учета данных из-за неразборчивого почерка на квитанции, которую опускают жители в специальные ящики в центрах госуслуг.