"Ловец покемонов" Соколовский заявил о переходе на биткоин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Уральский блогер Руслан Соколовский, получивший условный срок по делу о "ловле покемонов" в храме, заявил о переходе на биткоин.

Ранее Соколовский на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что после внесения его в список экстремистов ему заблокировали счета на Webmoney, QIWI и PayPal.

"Отныне полностью перехожу на биткоин в плане хранения денег. Спасибо государству за то, что оно помогло мне принять это решение", — написал Соколовский в соцсети.

В августе 2016 года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства. В итоге, суд назначил Соколовскому три с половиной года лишения свободы условно. Позже срок сократили до двух лет и трех месяцев. Кроме того, блогера внесли в список экстремистов.

Виртуальная валюта биткоин, которая может использоваться для финансовых операций, включая покупку в интернете товаров или услуг, появилась в 2009 году. Кроме того, существует возможность обменять биткоины на одну из традиционных валют. За прошедший год многие западные банки сообщили о работе с биткоинами.