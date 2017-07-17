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Общество

В Югре разрабатывают проект, который позволит увеличить турпоток на 10%

13:0317.07.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Дома правительства в Ханты-Мансийске. Архивное фотоЗдание Дома правительства в Ханты-Мансийске. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июл — РИА Новости. Власти Югорска (город в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре) разрабатывают проект музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру", который, по предварительным оценкам, позволит увеличить турпоток в регион на 10%, сообщили РИА Новости в администрации города.

Село Териберка . Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Юрочкин Роман /
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Проект "Ворота в Югру", целью которого является развитие внутреннего и въездного туризма, состоит из нескольких направлений: музейно-туристической части, которая предполагает возведение этнографических элементов, и рекреационной с местами отдыха для взрослых и детей, предусматривающим строительство гостиничного комплекса. Югорск является первым городом на въезде в автономный округ с европейской стороны, что, по замыслу авторов, позволит проводить на территории будущего комплекса мероприятия регионального и всероссийского масштаба.

"Сроки реализации проекта создания музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" — 2015-2010 годы. Но так как основой проекта является действующий музей под открытым небом "Суеват пауль", строительство придорожного сервиса и наполнение музейной части будут осуществляться параллельно", — рассказали агентству в муниципалитете, отметив, что ежегодно комплекс будет готов принимать до 50 тысяч туристов.

В июле Югорск посетила губернатор автономного округа Наталья Комарова, обсудив ход реализации проекта с местными властями, бизнес-сообществом и общественниками.

"С учетом того, что прошлый год мы закрыли с рекордным турпотоком в 530 тысяч человек — это существенная прибавка. Музейно-туристический комплекс одновременно послужит решению задач насыщенного, полезного и доступного семейного отдыха югорчан, поездок выходного дня, лучшего понимания истории и культурных традиций Югры", — приводит сайт окружного правительства слова губернатора.

В ходе встречи глава Югорска Раис Салахов подчеркнул, что туризм остается одним из ключевых направлений Стратегии развития региона, утвержденной правительством автономного округа.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Югорск является наиболее подходящим местом для создания современного и конкурентоспособного туристического комплекса. Объект расположен в 6 километрах от города, а его площадь составляет 136 гектаров. Уже осуществлен перевод земельного участка из земель лесного фонда в границы населенного пункта", — отметил Раис Салахов.

По предварительной оценке городских властей, предполагаемый объем инвестиций на реализацию проекта за счет всех источников составит не менее 2 миллиардов рублей, при этом бюджетные инвестиции — около 370 миллионов рублей — планируется направить на объекты инженерной инфраструктуры и музейно-экспозиционную часть.

"К финансированию проекта планируется привлечь средства окружных и федеральных грантов, городского бюджета и спонсоров, коммерческих фирм и частных лиц, заинтересованных в реализации проекта", — добавили в администрации Югорска.

В муниципалитете подсчитали, что открытие комплекса "Ворота в Югру" позволит создать 250 рабочих мест в сфере малого предпринимательства, придорожного сервиса, транспортных услуг, общественного питания, торговли и развлекательных услуг.

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