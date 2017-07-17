В Госдуме предостерегли от радикальных мер в борьбе с алкоголизмом

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Радикальные меры по запрету продажи алкоголя в выходные дни приведут к процветанию "черного рынка" алкогольной продукции, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Ранее в понедельник газета " Известия " сообщила, что в стратегии формирования здорового образа жизни, разрабатываемой Минздравом, может появиться положение о введении запрета на продажу спиртного в выходные дни. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, эксперты обсуждают различные варианты ограничения злоупотребления алкоголем в России, но никаких решений по данному вопросу пока не принято.

Как заявил РИА Новости депутат, радикальная борьба с алкоголизмом в России приводит к еще большему количеству смертей от отравления некачественным алкоголем. Белик особо подчеркнул, что с населением нужно вести просветительскую работу о вреде пьянства, а не "махать шашкой" и запрещать какие-либо продажи.

"Нужно усиление пропагандисткой линии антиалкогольной информационной кампании, потому что радикальные запреты приведут к самогоноварению и "разливу" водки сомнительного качества в подвалах, что в итоге приводит к еще большему количеству смертей от алкогольных отравлений, в 1990-х годах Россия уже с этим сталкивалась. Считаю, что нужно обращать больше внимания на оборудование спортивных площадок, делать доступным для населения активные виды спорта, а также проводить мощную информационную кампанию о последствиях алкоголизма. Капля за каплей и камень дробит", — считает депутат.