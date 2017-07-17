В России зарегистрировали около 700 случаев клещевого энцефалита

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В России зарегистрировано 692 случая заболевания клещевым энцефалитом и 2040 случаев боррелиоза, количество заболевших в текущем году ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что по состоянию на 14 июля акарицидные обработки проведены на 220 тысячах гектаров, выполнение плана обработок – 160%.

"В Российской Федерации зарегистрировано 692 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 2040 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, количество заболевших КВЭ и ИКБ в текущем году ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период", — говорится в сообщении ведомства.

"По состоянию на 14 июля 2017 года, в медицинские организации обратились 384874 человека по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням", — заявили в Роспотребнадзоре.

По данным службы, в Кировской области количество пострадавших от клещей снизилось в 1,8 раза, Вологодской области – в 1,5 раза, г. Санкт-Петербурге – в 1,3 раза, в Московской области, Пермском крае – в 1,2 раза.