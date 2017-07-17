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Общество

Тульские казаки примут участие в реализации региональных программ

10:5917.07.2017
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкКазаки. Архивное фотоКазаки. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ТУЛА, 17 июл — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил региональному правительству подготовить перечень мероприятий по включению казачьих обществ в региональные программы, связанные с внутренней политикой, образованием, культурой, молодежной политикой и СМИ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы облправительства.

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По его словам, глава региона встретился с представителями казачьих обществ региона, отметив, что в Тульской области казачество имеет глубокие корни.

"Вы проводите большую работу по подготовке к призыву молодых казаков на военную службу. Ценным является ваш вклад в военно-патриотическое воспитание, а также мероприятия по вневойсковой подготовке. Спасибо вам за эту работу", — привели в пресс-службе слва Дюмина.

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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Губернатор напомнил, что президентом РФ была утверждена Стратегия развития государственной политики России в отношении казачества до 2020 года, и отметил, что работу по ее реализации важно проводить на системной, комплексной основе. Дюмин поручил областным министерствам внутренней политики, образования, культуры, молодежной политики и комитету по печати — подготовить перечень мероприятий по развитию казачьих обществ для включения в региональные программы.

В свою очередь, атаман Западного окружного казачьего общества Алексей Альховик рассказал губернатору о работе по вневойсковой подготовке, участии во всероссийских соревнованиях, конкурсах, в охране общественного порядка и призыве казаков на военную службу. Так, 15 июля казаки приняли участие в праздновании 465-летия обороны Тульского кремля. Атаман вручил губернатору Тульской области медную скульптуру Георгия Победоносца — покровителя казаков.

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