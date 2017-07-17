Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Неустойчивый характер погоды с температурой до 24 градусов и кратковременными дождями сохранится в Москве и области на протяжении всей рабочей недели, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

По данным "Фобоса", температурный фон на протяжении всей недели останется немного пониженным, хотя и довольно комфортным.

"Погода на протяжении всей недели останется одинаковой: температура в дневные часы +19… +24 градуса, ночью от 8 до 13 градусов тепла, временами кратковременные дожди. Температурный фон немного — на один-два градуса — ниже климатической нормы", — отметил специалист центра.

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