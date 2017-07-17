На Чукотке снимут фильм по следам экспедиции финского этнографа в 1917 году

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Съемочная группа из Финляндии создаст фильм по следам экспедиции на Чукотке, которую 100 лет назад организовал известный исследователь Сакари Пяльси, сообщает нацпарк "Берингия", где пройдут съемки.

В 1917 году известный финский этнограф, археолог, путешественник, писатель Сакари Пяльси одним из первых снял на кинопленку быт коренных жителей и природу Чукотки. В документальный фильм о его экспедиции "Путешествие по Арктике" попали поселения мыса Дежнёва, Уэлен, бухта Провидения, пост Ново-Мариинск – нынешний Анадырь, Берингово море, жизнь чукчей и эскимосов. По результатам путешествий ученый издал несколько книг. После войны фильм Пяльси пропал и был вновь обнаружен только в 1976 году, уже после смерти автора. Часть киноплёнки утрачена, удалось восстановить 30 минут съёмок.

"Из Провидения мы планируем отправиться на корабле в Лаврентия, чтобы хотя бы часть пути пройти морем, подобно Сакари Пяльси. Дальше мы поедем на север к мысу Дежнёва. К сожалению, поселений Дежнёво и Наукан, которые снимал Сакари Пяльси, уже не существует, но мы постараемся найти старожилов и людей, которые помнят старые посёлки. Конечно, наш фильм будет и о современной жизни, мы хотим показать нашим зрителям современную Чукотку", — рассказали режиссёр Кира Яскелайнен и оператор Йоона Петтерссон на встрече с жителями Провидения.

Выход фильма запланирован на январь 2018 года. Он будет передан в архив национального парка "Берингия" и музея Провидения.