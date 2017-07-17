В Приамурье ожидаются ливни с грозами и сильный ветер

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июл — РИА Новости. Сильные дожди, ливни с грозами и порывами ветра до 17-22 метров в секунду ожидаются в Амурской области 18-19 июля, сообщает ГУМЧС по региону со ссылкой на прогноз Амурского центра гидрометеорологической службы.

"Подразделения Главного управления МЧС России несут службу в режиме повышенной готовности. Очень сильные дожди, ливни, грозы могут вызвать повышение уровней воды на малых реках. Местным органам власти необходимо организовать наблюдение за гидрологической обстановкой", — сообщает региональный главк МЧС.

Ведомство предупреждает, что непогода может спровоцировать ДТП, нарушить работу объектов ЖКХ, энергетики и связи. Специалисты просят жителей области быть осторожными во время грозы.