"Глаза на кончиках пальцев" и умный робот: как в Москве лечат онкологию

Мария Шустрова

"Возьмите 3D-очки и располагайтесь поудобнее. Скоро придет Игорь Евгеньевич, и мы начнем", — говорит мне хирург, показывая на стул у окна.

Как в кинотеатре, надеваю очки и занимаю свое место. Когда появляется главный хирург, гаснет свет и начинается 3D-трансляция действа. Остальные зрители — европейские врачи, прибывшие в Москву с целью набраться опыта у наших медиков. А нахожусь я в операционной Московского клинического научного центра имени Логинова, оснащенной самым современным оборудованием.

На операционном столе — пациент с раком двенадцатиперстной кишки, одним из самых редких онкологических заболеваний. Врачам предстоит удалить опухоль и решить, делать ли еще и резекцию поджелудочной железы.

Операция будет лапароскопической: через крохотные отверстия на животе с помощью миниатюрных инструментов хирурги выполнят все необходимые действия. Шрамы потом почти не будут видны.

Спокойствие, только спокойствие!

Резекция поджелудочной железы со злокачественной опухолью — одна из самых сложных операций, которую лапароскопическим способом выполняют только в нескольких центрах мира. Лишь немногие хирурги делают такие операции регулярно. В их числе — директор Московского клинического научного центра Игорь Хатьков. Причем он способен выполнить это вмешательство, даже если требуется резекция крупных сосудов.

Пациента готовят: вводят в наркоз, делают проколы и помещают в них инструменты, а самое главное — лапароскоп с камерой на конце. Изображение транслируется на экран телевизора.

Хирургам, привыкшим делать полостные операции по старинке, трудно сразу переориентироваться на двухмерное изображение, поэтому в МКНЦ появилось одно из самых современных технических новшеств — 3D-трансляция происходящего. Европейские медики волнуются. Игорь Хатьков на английском рассказывает о том, что ему с двумя коллегами предстоит сделать в ближайшие пять-шесть часов, и принимается за дело.

© РИА Новости / Мария Шустрова Хирурги перед началом лапароскопической операции на двенадцатиперстной кишке и поджелудочной железе © РИА Новости / Мария Шустрова Хирурги перед началом лапароскопической операции на двенадцатиперстной кишке и поджелудочной железе

При рассечении тканей брюшной полости можно заметить небольшое количество пара. Как объяснил потом заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии центра Валерий Субботин, это связано с тем, что используются инструменты, которые сразу прижигают ткани и останавливают кровотечение. Для этого у хирурга под ногой есть педаль, и, совершая подрез, он на нее нажимает: в инструмент подается электричество. Во время сегодняшней операции используют ультразвуковой скальпель, делающий прижигание максимально эффективным и безопасным для пациента.

"Глаза на кончиках пальцев"

Пациенты, которым необходимо хирургическое вмешательство, о таких операциях только и мечтают — меньше боли, низкая травматичность, отсутствие послеоперационных рубцов и быстрое восстановление. Однако лапароскопия требует от врача опыта и виртуозного владения навыками.

Сотрудники центра постоянно "натаскивают" молодежь. "В плане последипломного образования мы мало чем отличаемся от любого университета. У нас есть лицензии на проведение ординатуры, аспирантуры и курсов повышения квалификации. Помимо этого, мы являемся клинической базой для всех вузов, существующих в Москве", — поясняет Хатьков. Для специалистов самое главное — практика, то есть пациенты с разнообразной патологией, а здесь этого хоть отбавляй — до тридцати тысяч больных в год.

Но лапароскопия не единственный метод, который практикуют в центре. Здесь делают рентген-операции с использованием C-дуги. Многие операции, которые раньше делались через большой разрез или "вслепую", в отделении интервенционной радиологии теперь проводят под контролем ультразвука и рентгена (например, операции на печени). Это позволяет выполнить вмешательство с большой точностью, не травмировать сосуды и другие жизненно важные структуры.

© РИА Новости / Мария Шустрова С-дуга, с помощью которой делают рентген-операции в МКНЦ имени Логинова © РИА Новости / Мария Шустрова С-дуга, с помощью которой делают рентген-операции в МКНЦ имени Логинова

"Фактически теперь на кончиках наших пальцев появились глаза. Это значительно облегчает тяжесть всех манипуляций для пациента, — замечает Валерий Субботин и показывает на аппарат возврата крови. — Если в ходе операции возникает кровопотеря (а эта ситуация возможна при операциях на печени и поджелудочной железе), аппарат забирает кровь из раны, отмывает ее, и эритроциты больного переливаются ему обратно. Это позволяет экономить на донорской крови, плюс свои эритроциты для человека всегда лучше, чем чужие, — не возникает отторжения".

До двух хирургических вмешательств в день выполняют с помощью робота. Врач сидит за пультом управления, позволяющим видеть оперируемый участок в 3D режиме с многократным увеличением, и использует специальные джойстики для управления "четырехруким" роботом. Такая ювелирная работа – настоящее произведение искусства, возможно, именно поэтому робота назвали Da Vinci.

Все флаги в гости

Посмотреть на достижения специалистов центра приезжают врачи со всего света– из Швейцарии, Италии, Нидерландов, стран СНГ и даже с Украины. "Недавно с украинскими медиками пересеклись на конгрессе, они позвали к себе сделать операцию. Спросили, не боюсь ли я, но мне не страшно. Есть, конечно, ненормальные украинские врачи, которые из-за ситуации в стране отказались с нами сотрудничать, но, в целом, мы продолжаем общаться", — замечает Хатьков. На днях ждут гостей из Мадагаскара. А российские доктора могут пройти тут путь от ординатора до профессора.

© РИА Новости / Мария Шустрова Ежедневный консилиум врачей под руководством директора МКНЦ Игоря Хатькова © РИА Новости / Мария Шустрова Ежедневный консилиум врачей под руководством директора МКНЦ Игоря Хатькова

А главное — учат здесь не по книжкам, а на практике: позволяют не только наблюдать за ходом операции, но и ассистировать. Чтобы делиться опытом, центр запустил сайт "Лапароскопия.РФ". На нем постоянно идут прямые трансляции операций, и каждый врач в любой точке мира может их посмотреть. Сегодня, например, транслируют резекцию пищевода у пациента с онкологией.

Хирург в микрофон поясняет каждое действие. Кроме того, зрители могут написать свои вопросы: один из сотрудников центра вслух зачитывает их доктору, и он сразу отвечает.

© РИА Новости / Мария Шустрова Трансляция операции в МКНЦ имени Логинова на сайте Лапараскопия.РФ © РИА Новости / Мария Шустрова Трансляция операции в МКНЦ имени Логинова на сайте Лапараскопия.РФ

Игорь Хатьков показывает мне пациентов в реанимации. У одной женщины была злокачественная опухоль на лице. Накануне ей сделали сложную операцию: пришлось удалить половину челюсти. Но врачи взяли фрагмент кости голени пациентки и заместили отсутствующую часть. "Получается, наши доктора не только опухоль удалили, но еще и обеспечили хороший косметический результат", — отмечает Хатьков.

Как попасть на прием

Важно, что Московский клинический научный центр — не какая-то элитная клиника, его услуги доступны всем без исключения. Центр появился совсем недавно — в 2013 году — на базе ГКБ № 60 и Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии в ходе модернизации столичного здравоохранения. Пока даже не все здания отремонтированы, на днях на реставрацию закроют сразу два больших корпуса, поэтому пациентов по скорой здесь еще не принимают. Но можно позвонить в колл-центр и записаться на обследование. Попасть сюда можно тремя способами: по направлению из поликлиники (это касается и жителей регионов), на договорной основе и по полису ДМС.

За этот год врачам предстоит сделать около девяти тысяч операций — почти в четыре раза больше, чем четыре года назад. Около шести тысяч из них будут выполнены с помощью лапароскопии. Чаще всего хирургам МКНЦ приходится иметь дело с онкологическими заболеваниями.

"Мы около 70% случаев онкологии оперируем лапароскопически, это один из самых высоких показателей в мире. Именно поэтому деятельностью центра так интересуются за рубежом. Наших врачей приглашают за границу проводить операции, читать лекции", — отмечает Игорь Хатьков. — На одной только поджелудочной железе у нас лапароскопически выполнено более двухсот операций. Думаю, мы наработали второй по значимости материал в мире, первый – у одной клиники в США".

Кроме того, около трех лет назад в МКНЦ запустили проект — бесплатное обследование молочных желез (рак молочных желез — самый распространенный в мире) по субботам. Причем женщины получили возможность приходить на прием без записи. За две субботы обследовали около 700 женщин в возрасте от 20 до 45 лет.

Когда аналогичные скрининги проводят в Европе, то максимум у 1% пациенток обнаруживают какие-то проблемы. Но сотрудники центра столкнулись с неожиданным результатом — патологии у 37% обратившихся. Списали все на менталитет: россияне привыкли пренебрегать здоровьем и обращаются за помощью только когда уже невмоготу. К сожалению, тогда и возможностей помочь остается уже не так много. "Субботняя" программа обследований должна помочь выявлять проблемы на ранних стадиях, когда шансы победить болезнь гораздо выше. Сейчас эти скрининги в МКНЦ проводятся раз в три-четыре месяца. Информацию о них заранее размещают на сайте центра.

Квалификация

Подавляющее большинство руководителей отделений — профессора, известные в медицинских кругах люди. "Нам удалось привлечь в центр сотрудников из ведущих учреждений. Причем мы никого не переманивали, люди к нам сами приходили", — подчеркивает Хатьков.

Хотя среди заведующих сплошь доктора наук и профессора, их средний возраст невелик — некоторым еще не исполнилось сорока лет.

Почему-то у нас считается, что лучше всего лечат за рубежом. В МКНЦ с этим не согласны.

"В России не так страшно заболеть — есть куда обратиться. У нас есть центры, ничем не уступающие европейским. Наш — один из них", — смеется Субботин.

По уровню оборудования, по квалификации сотрудников, организации процесса лечения и реабилитации московский центр — один из лучших в мире. "Если кому нужно, пусть приходят к нам, — говорит Валерий Субботин. — Я всех своих знакомых и родственников лечу здесь, в нашем центре. Не надо ехать за границу. Во-первых, здесь дешевле, во-вторых, по качеству все то же самое".