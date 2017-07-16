Мурманская Териберка может стать моделью для возрождения малых поселений

ТЕРИБЕРКА (Мурманская область), 16 июл – РИА Новости. Поселок Териберка Мурманской области, расположенный на берегу Баренцева моря, может стать моделью для возрождения отдаленных поселений на севере, сообщил журналистам замгубернатора Мурманской области Григорий Стратий.

В эти выходные в Териберке проходит III Арктический фестиваль "Териберка. Новая жизнь". Организаторами фестиваля являются фонд "Большая Земля", фермерский кооператив "ЛавкаЛавка" и правительство Мурманской области. Главная идея фестиваля — продемонстрировать возможности для устойчивого роста, создать предпосылки для возрождения поселка, который после съемок здесь художественного фильма "Левиафан" стал символом упадка и разрухи.

Для развития Териберки была создана проектная группа, которую возглавила губернатор Марина Ковтун. Власти заявили о 500 миллионах рублей инвестиций.

"Сейчас ведется целенаправленная работа по созданию на примере Териберки модели возрождения отдаленных поселений, которых много в Арктике, в том числе в нашем регионе. Мы хотим комплексно решить задачу, с помощью социальных партнеров… Я верю, что эта территория переживет возрождение – не завтра, но в среднесрочной перспективе", — сказал Стратий.

Он напомнил о том, что Териберка переживала в разные годы своей истории благополучные и трудные времена. В сталинские годы за две пятилетки в 10 раз выросло население. С 80-90-х годов наступил упадок. "Надо подойти к территории комплексно – сегодня упадок, разруха, но в каждой территории есть конкурентные преимущества. Нужно определить эти точки роста, найти архитектурную модель. Туристы сюда пошли, инвесторы потянулись. Мы хотим задать мягкие правила игры, использовать международный и российский опыт", — добавил Стратий.

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Фестиваль включает в себя пять площадок, каждая из которых представляет одну из потенциальных точек роста: архитектурно-урбанистическую – центральная площадка фестиваля, площадку традиционных ремёсел и промыслов, гастротуризма, спортивного туризма и познавательного экотуризма. На сессии урбанистики была представлена концепция мастер-плана развития поселка, который выбран в качестве пилотного проекта. Архитекторы и урбанисты из разных стран представили примеры международных практик успешного развития арктических поселений.

Рассказать о потенциале познавательного и экологического туризма Кольского севера приехали известные биологи, орнитологи и экологи. На спортивной площадке проходят мастер-классы по кайтингу и дайвингу. Чтобы показать гастрономическое многообразие Севера, гостям фестиваля предложены блюда из уникальных местных продуктов. Отдельная площадка фестиваля посвящена местным сувенирам, ремеслам и фольклору. В музыкальной программе фестиваля планируется выступление Найка Борзова, Александра Ф. Скляра, группы "Zorge", проекта "Трубецкой".

В этом году правительство Мурманской области подключилось к финансированию фестиваля "Териберка. Новая жизнь", так как он является частью большой программы развития поселка и создания базовой модели развития арктических прибрежных поселков, которую планируется представить на рассмотрение на федеральный уровень.

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