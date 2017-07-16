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Общество

Мурманская Териберка может стать моделью для возрождения малых поселений

13:4316.07.2017
(обновлено: 11:06 17.07.2017)
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CC BY-SA 4.0 / Юрочкин Роман / Село Териберка . Архивное фотоСело Териберка . Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Юрочкин Роман /

ТЕРИБЕРКА (Мурманская область), 16 июл – РИА Новости. Поселок Териберка Мурманской области, расположенный на берегу Баренцева моря, может стать моделью для возрождения отдаленных поселений на севере, сообщил журналистам замгубернатора Мурманской области Григорий Стратий.

Поселок Териберка на побережье Баренцева моря. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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В Заполярье открывается международный фестиваль "Териберка. Новая жизнь!"

В эти выходные в Териберке проходит III Арктический фестиваль "Териберка. Новая жизнь". Организаторами фестиваля являются фонд "Большая Земля", фермерский кооператив "ЛавкаЛавка" и правительство Мурманской области. Главная идея фестиваля — продемонстрировать возможности для устойчивого роста, создать предпосылки для возрождения поселка, который после съемок здесь художественного фильма "Левиафан" стал символом упадка и разрухи.

Для развития Териберки была создана проектная группа, которую возглавила губернатор Марина Ковтун. Власти заявили о 500 миллионах рублей инвестиций.

"Сейчас ведется целенаправленная работа по созданию на примере Териберки модели возрождения отдаленных поселений, которых много в Арктике, в том числе в нашем регионе. Мы хотим комплексно решить задачу, с помощью социальных партнеров… Я верю, что эта территория переживет возрождение – не завтра, но в среднесрочной перспективе", — сказал Стратий.

Он напомнил о том, что Териберка переживала в разные годы своей истории благополучные и трудные времена. В сталинские годы за две пятилетки в 10 раз выросло население. С 80-90-х годов наступил упадок. "Надо подойти к территории комплексно – сегодня упадок, разруха, но в каждой территории есть конкурентные преимущества. Нужно определить эти точки роста, найти архитектурную модель. Туристы сюда пошли, инвесторы потянулись. Мы хотим задать мягкие правила игры, использовать международный и российский опыт", — добавил Стратий.

Мурманская область. Архивное фото
© Фото : предоставлено Управлением информполитики и взаимодействия со СМИ правительства Мурманской области
Мурманский губернатор рассказала, чем регион привлекает китайских туристов
Фестиваль включает в себя пять площадок, каждая из которых представляет одну из потенциальных точек роста: архитектурно-урбанистическую – центральная площадка фестиваля, площадку традиционных ремёсел и промыслов, гастротуризма, спортивного туризма и познавательного экотуризма. На сессии урбанистики была представлена концепция мастер-плана развития поселка, который выбран в качестве пилотного проекта. Архитекторы и урбанисты из разных стран представили примеры международных практик успешного развития арктических поселений.

Рассказать о потенциале познавательного и экологического туризма Кольского севера приехали известные биологи, орнитологи и экологи. На спортивной площадке проходят мастер-классы по кайтингу и дайвингу. Чтобы показать гастрономическое многообразие Севера, гостям фестиваля предложены блюда из уникальных местных продуктов. Отдельная площадка фестиваля посвящена местным сувенирам, ремеслам и фольклору. В музыкальной программе фестиваля планируется выступление Найка Борзова, Александра Ф. Скляра, группы "Zorge", проекта "Трубецкой".

В этом году правительство Мурманской области подключилось к финансированию фестиваля "Териберка. Новая жизнь", так как он является частью большой программы развития поселка и создания базовой модели развития арктических прибрежных поселков, которую планируется представить на рассмотрение на федеральный уровень.

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